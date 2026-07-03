De hetaste spelarna som finns kvar på marknaden

John Klingberg och Patrick Kane är två av de stora namnen som finns kvar på NHL:s free agency.

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Det var under eftermiddagen i onsdags som det small till när fönstret öppnade. Klubbarna lät cashen flöda och det skrevs kontrakt för hundratals miljoner. Många av namnen försvann från marknaden bara timmar efter att den hade öppnat.

Bland annat fick Viktor Arvidsson och Victor Olofsson nya avtal. Samtidigt som Jacob Trouba skrev ett stort kontrakt med San José och Sergej Bobrovskij gick till Toronto Maple Leafs.

Nu är det två dagar senare - men än finns några stora namn kvar på marknaden. Inte minst ett par svenskar som väntas få nya NHL-kontrakt.

Sedan finns det även ett par äldre rävar som går för en sista chans på Stanley Cup. Det finns ju sedan även ett gäng stora namn som inte har kontrakt till nästa säsong, men som är restricted free agents. Som exempelvis Leo Carlsson. Här kollar jag enbart på de som är unrestricted free agents och kan gå till vilken klubb som helst.

Här är ett axplock av de hetaste namnen som finns kvar - utan inbördes ordning.

Spelarna som finns kvar på marknaden

Logan Stanley (b), Buffalo Sabres

Jamie Benn (fw), Dallas Stars

Patrick Kane (fw), Detroit Red Wings

Connor Ingram (mv), Edmonton Oilers

Vladimir Tarasenko (fw), Minnesota Wild

Patrik Laine (fw), Montreal Canadiens

Claude Giroux (c), Ottawa Senators

John Klingberg (b), San Jose Sharks

Eeli Tolvanen (fw), Seattle Kraken

Anthony Mantha (fw), Pittsburgh Penguins

Gustav Nyquist (fw), Winnipeg Jets