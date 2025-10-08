När Edmonton Oilers i natt kliver in NHL-säsongen 2025/26 gör man det utan sin svenske forward Mattias Janmark. Däremot väntas fjolårets poängkung i SHL, David Tomasek, göra NHL-debut mot Calgary Flames – enligt rapporterna intill Connor McDavid i Oilers första powerplay-uppställning.

David Tomasek ser ut att få chansen att spela powerplay intill Connor McDavid i sin NHL-debut. Foto: Perry Nelson-Imagn Images

Efter två raka förluster i Stanley Cup-finalerna mot Florida Panthers, 2024 och 2025, finns det bara ett sätt den här säsongen kan bli lyckad för Edmonton Oilers. Det är att stå med Stanley Cup i slutet av säsongen.

Klubben fick ett positivt besked inför premiären när superstjärnan och lagkaptenen Connor McDavid skrev under ett nytt tvåårskontrakt med Oilers härom dagen. Ett lagvänligt kontrakt som inte innebar någon årlig löneökning jämfört med det kontrakt på 12,5 miljoner dollar per säsong han har i sitt befintliga avtal.

En av spelarna som får ynnesten att dela omklädningsrum och is med McDavid den här säsongen är David Tomasek. Fjolårets vinnare av SHL:s poängliga skrev NHL-kontrakt med Edmonton Oilers, 29 år gammal, efter två säsonger i Färjestad. Han skickades nyligen ned till farmarlaget Bakersfield Condors i AHL, men det var bara en papperstransaktion för att få lönetaket i ordning inför första nedsläpp.

David Tomasek matchas med Connor McDavid i powerplay

Forwarden, som vann VM-guld med Tjeckien 2024, väntas få inleda säsongen i Oilers tredjekedja tillsammans med rookien Ike Howard, som utsågs till den amerikanska collegehockeyns bästa spelare i fjol, samt veterancentern Adam Henrique. Men inte bara det. Enligt de rapporter som kommit från de sista träningarna har han matchats i lagets första powerplay-uppställning intill McDavid, Leon Draisaitl, Evan Bouchard och Ryan Nugent-Hopkins. Detta i skadade Zach Hymans frånvaro.

I premiären ser Mattias Ekholm ut att bli den enda svensken i laget. Mattias Janmark är skadad och uppsatt på skadelistan. Oilers får också klara sig utan backen Jake Walman som också han är skadad. 29-åringen, som värvades från San Jose Sharks i fjol, skrev nyligen ett nytt sjuårskontrakt med Oilers värt 49 miljoner dollar.

Matchen mellan Oilers och Flames i Rogers Place i Edmonton startar 04.00 i natt.

Source: David Tomasek @ Elite Prospects