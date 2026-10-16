David Perron flyttar till Dallas.

Foto: Marc DesRosiers-IMAGN Images

Dallas Stars plockar in rutin.

Laget har gjort klart med 38-årige David Perron. Sedan debuten i ligan 2007 har forwarden spelat i NHL oavbrutet. Under sommaren och hösten har han sedan stått utan kontrakt, men än är det inte slut på karriären. Nu har veteranen skrivit på för Dallas.

Kontraktet är skrivet över en säsong och det här blir hans åttonde NHL-klubb i karriären.

David Perron till Dallas Stars

Mest förknippad är han med St Louis Blues där det har blivit över tio säsonger i olika omgångar. Totalt har NHL-räven spelat över 1 200 matcher i ligan och gjort 812 poäng. Förra säsongen blev det spel i Ottawa Senators och Detroit Red Wings.

Nu får David Perron en ny chans i ligan. Dallas har bara gjort 16 mål på sju matcher så här långt i serien. Nu hoppas de att veteranen ska bli en injektion i laget.

Kontraktet är värt 850 000 dollar.