Daniel Alfredsson öppnar upp om beslutet.

Foto: Maxim Thore / Bildbyrån.

Toronto Maple Leafs stod för en riktig kupp när de tidigare under veckan valde att plocka in Daniel Alfredsson som ny tränare. Där kommer svensken att vara precis under Jim Hiller, som är ny huvudtränare. Han återförenas därmed också med Mats Sundin.

Men det har inte varit en helt smärtfri övergång.

Alfredssons klubbval har rört upp känslor i den kanadensiska huvudstaden. Svensken är en av klubbens största ikoner och väljer nu alltså att lämna för en av deras ärkerivaler. Något som så klart har skapat irritation.

– Jag förstår det till fullo. Det är inget snack om saken. Efter att ha pratat med vänner och även andra tränare vet jag att det är annorlunda när man coachar; när jag kände att det här var den karriärväg jag ville ta som tränare, visste jag att jag skulle behöva flytta på mig förr eller senare, säger han till Ottawa Citizen.

"Jag måste göra rätt för mig"

Daniel Alfredsson gjorde totalt två och en halv säsong som assisterande tränare i Ottawa Senators. Samtidigt var han även med Sverige under 4 Nations förra året.

Nu satsar han på sin tränarkarriär där nästa stopp alltså blir i Toronto.

– Jag måste göra rätt för mig och skaffa mig erfarenhet. Visst hade jag i mina drömmar älskat att stanna kvar och kanske bli huvudtränare i Ottawa. Men ingen tränare blir kvar på samma ställe för evigt, oavsett hur populär man är. Man måste leverera, och för att jag ska bli en bättre tränare var det här den väg jag visste att jag förr eller senare var tvungen att ta.

Daniel Alfredsson om varför det blev Toronto

Daniel Alfredsson och Mats Sundin spelade tillsammans i landslaget under många år. Nu är de båda återförenade i ett Toronto som går för att vända på den negativa trend som startades förra säsongen. Alfredsson och hans Ottawa tog sig till slutspel under den gångna säsongen.

Samtidigt är Toronto en av de tuffaste marknaderna i hela ligan. Inte minst är pressen enorm på spelarna - men även på tränarstaben och general managern.

– De delar inte ut jobb hur som helst i NHL. Det är ett tufft jobb att få, och när jag fick den här möjligheten kände jag utan tvekan att det var det rätta steget för min tränarkarriär.