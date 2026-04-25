Dan Vladar har varit Philadelphia Flyers viktigaste spelare den här säsongen. Men inför nattens fjärde möte med Pittsburgh Penguins är han ett frågetecken. Det kan bana väg för en slutspelsdebut för Samuel Ersson.

Samuel Ersson kan göra Stanley Cup-debut i nattens möte med Pittsburgh Penguins. Foto: Kyle Ross-Imagn Images

Samuel Ersson gick in i årets säsong som Philadelphia Flyers förstakeeper.

Men efter en tung första halva på säsongen blev han omkörd av nyförvärvet Dan Vladar. Tjecken gav Flyers den stabilitet man behövde för att ta sig hela vägen till Stanley Cup-slutspelet.

Tjeckens fina spel har fortsatt i slutspelsserien mot Pittsburgh Penguins, där han under de tre första matcherna har stoppat 94,6 procent av skotten. Han är också en av de främsta anledningarna till att laget har skaffat sig 3–0 i matcher.

Men när Flyers i natt har chansen att smasha in matchbollen på hemmais finns det en risk att Vladar inte kommer till spel. 28-åringen har inte kunnat träna efter match tre, där han skadade sin högra arm under en kaotisk situation framför mål i den tredje perioden.

Han klassas nu som ”game-time decision”.

– Det är ytterligare en dag med återhämtning för honom, säger Flyers coach Rick Tocchet under sin presskonferens inför match fyra.

– Två dagars vila kommer att hjälpa honom. Det är egentligen allt. Vi får se hur han mår på lördag.

Samuel Ersson kan göra debut i Stanley Cup-slutspelet

Om Dan Vladar inte kan spela i natt kommer Samuel Ersson att göra sin första slutspelsmatch under NHL-karriären. 26-åringen har inte spelat sedan 14 april, men säger att han är redo om det skulle behövas.

– Jag känner att jag är i en bra position med mitt spel, säger Ersson.

Falusonen hade en räddningsprocent på 87,0 under 33 matcher i grundserien. Efter OS-uppehållet visade han gryende form med sex vinster på de nio matcher han gjorde under slutskedet av säsongen.

