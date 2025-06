Han blir svenskarnas nya tränare: ”Bästa valet”

Erik Karlsson, Rickard Rakell, med fler får en ny tränare till nästa säsong.

Under onsdagen presenterar Pittsburgh Penguins Dan Muse som ersättare till Mike Sullivan.

– I slutändan stack Dan Muse ut som det bästa valet, säger GM Kyle Dubas.

Erik Karlsson och Dan Muse. Foto: Bildbyrån (montage).

I april gick Mike Sullivan och Pittsburgh Penguins skilda vägar efter hela 10 säsongers samarbete, och 57-åringen hamnade inom kort i New York Rangers.



Nu har Pengions gjort klart med en ersättare till Sullivan, från just Rangers.



Under onsdagskvällen går NHL-klubben ut med ett pressmeddelande där de presenterar 42-årige amerikanen Dan Muse som organisationens 23:e huvudtränare någonsin.



– Under den här processen träffade vi många kandidater som vi ansåg skulle ha passat som nästa huvudtränare för Penguins, men i slutändan stack Dan Muse ut som det bästa valet. Det som skilde Dan åt från de andra var hans förmåga att utveckla spelare, vinna på alla nivåer där han har varit huvudtränare, och hans framgångar med att coacha special teams i NHL. Från hans framgång med att utveckla college- och juniorspelare, till hans betydelsefulla arbete med veteranspelare under sin tid i NHL, har Dan visat en beprövad förmåga att få kontakt med spelare i alla skeden av deras karriärer och hjälpa dem att nå sin potential, säger general managern Kyle Dubas i utskicket.

En boxplay-specialist: ”Var i elitklass”

Dan Muse kommer senast från två år i New York Rangers, men har tidigare varit med och utvecklat några av de amerikanska stortalanger som nu slagit igenom. Däribland James Hagens, Will Smith, Ryan Leonard, med fler.



Nu ska Muse få leda svenskarna Erik Karlsson, Sebastian Aho, Rickard Rakell och Filip Hållander under 2025/26, och försöka implementera det starka boxplay-spel han fick till i Nashville Predators som assisterande tränaren mellan 2017 och 2020.



– Med sitt ledarskap var hans siffror i special teams elitklass under hans år i Nashville och New York. Hans jobb och sinne för detaljer och visionen för vår grupp visade oss att han är den bäste för att leda det här laget framåt. Vi är exalterade över att få välkomna Dan och hans familj till Pittsburgh, säger Dubas.