Gjorde nazihälsning under NHL-match – stängs av

En uppmärksammad video från en NHL-match i december har fått konsekvenser. Nu stänger Dallas Stars av en supporter på obestämd tid efter att han och hans sällskap gjort nazihälsningar på läktaren.

Dallas Stars har stängt av en supporter från American Airlines Center efter att en video spridits där en grupp åskådare tycks göra en nazihälsning under en hemmamatch i december mot Toronto Maple Leafs.

Klubben meddelade på måndagen att det är personen som köpte biljetterna som nu har förbjudits tillträde, men specificerade inte vem i videon som faktiskt stod för köpet. Klippet fick snabbt stor spridning i sociala medier och har fått ökad uppmärksamhet under den senaste veckan, vilket ledde fram till beslutet om avstängning.

– Vi har identifierat och varit i kontakt med personen som köpte biljetterna och kommer att stänga av individen på obestämd tid från American Airlines Center, uppgav Stars i ett uttalande till ESPN.

Dallas Stars fans were openly doing Nazi salutes. — Mukhtar (@I_amMukhtar) April 3, 2026

Åskådare stängs av – Dallas Stars skärper reglerna

Klubben meddelar också att man intensifierar arbetet kring arenans uppförandekod. Det inkluderar tydligare kommunikation till publiken om reglerna, hur överträdelser kan rapporteras samt ökad utbildning av personal för att hantera liknande situationer.

– Alla former av diskriminerande eller hatiskt beteende tolereras inte och har ingen plats i vår arena. Att skapa och upprätthålla en inkluderande, säker och respektfull miljö är inte förhandlingsbart för Dallas Stars, skriver klubben.

Inför varje NHL-match informeras publiken redan om ligans och klubbens uppförandekod, där oacceptabla handlingar listas – såsom kränkande språk, gester och beteenden riktade mot exempelvis etnicitet, kön, könsidentitet, sexuell läggning, religion eller funktionsvariation.

NHL:s egen uppförandekod bygger på fyra grundprinciper: respekt, inkludering, säkerhet och egenmakt.

I och med avstängningen får supportern inte längre tillträde till matcher eller andra evenemang i American Airlines Center, som även är hemmaarena för Dallas Mavericks samt värd för konserter.

Sportsligt går det samtidigt starkt för Dallas, som toppar Central Division. Laget har fem matcher kvar av grundserien innan fokus riktas mot slutspelet – där målet är att ta organisationens första Stanley Cup-titel sedan säsongen 1998/99.