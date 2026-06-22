Dahlins succé: Utses till bäst i Sverige

Rasmus Dahlin tog för första gången sitt Buffalo Sabres till slutspel. Han slutade också trea i Norris Trophy, omröstningen till priset som går till NHL:s bästa back, och var också en av Tre Kronors ledande spelare i OS.
Nu prisas han.
Dahlin får ta emot klassiska "Guldpucken", priset som går till Sveriges bästa hockeyspelare. Från 2015 har NHL-spelare haft chansen att vinna priset. Dessförinnan delades Guldpucken endast ut till spelare hemmahörande i svensk ishockey. Det här blir första gången Dahlin får ta emot utmärkelsen.
– Det är helt sjukt. Så fort jag fick höra att jag vunnit Guldpucken gick jag in och kollade alla som vunnit. Det är otroliga namn. Att få vara en del av det är helt overkligt. Jag har inte fattat det än, säger 26-åringen till Expressen.
Rasmus Dahlin vinner Guldpucken 2026
26-årige Dahlin gjorde 74 poäng på 77 matcher i Buffalo, och slog därmed sitt personliga poängrekord med en poäng. Han imponerade dessutom stort i slutspelet där det blev 14 poäng på 13 matcher för Buffalokaptenen. I det som alltså var Dahlins första slutspel i NHL-karriären.
– Det är helt magiskt vad vi i Buffalo gått igenom. Att se en hockeystad vända till något positivt. Vi var på en otrolig ”run”. Det har bara varit positivt det här året, det har varit sjukt häftigt.
Juryn består av Expressens Linus Sunnervik, Adam Johansson och Gunnar Nordström medan Svenska hockeyförbundet representerats av ordförande Anders Larsson, generalsekreterare Tony Wiréhn och landslagschef Anders Lundberg.
Fakta: Alla tidigare Guldpucken-vinnare
1956 – Åke Lassas, Leksands IF
1957 – Hans ”Stöveln” Öberg, Gävle GIK
1958 – Hans Svedberg, Skellefteå AIK
1959 – Roland Stoltz, Djurgårdens IF
1960 – Ronald ”Sura-Pelle” Pettersson, Södertälje SK
1961 – Anders ”Acka” Andersson, Skellefteå AIK
1962 – Anders ”Acka” Andersson, Skellefteå AIK
1963 – Ulf Sterner, Västra Frölunda IF
1964 – Nils ”Nicke” Johansson, MoDo AIK
1965 – Gert Blomé, Västra Frölunda IF
1966 – Nils Nilsson, Leksands IF
1967 – Bert-Ola Nordlander, AIK
1968 – Leif ”Honken” Holmqvist, AIK
1969 – Lars-Erik Sjöberg, Leksands IF
1970 – Leif ”Honken” Holmqvist, AIK
1971 – Håkan Wickberg, Brynäs IF
1972 – William Löfqvist, Brynäs IF
1973 – Thommy Abrahamsson, Leksands IF
1974 – Christer Abris, Leksands IF
1975 – Stig Östling, Brynäs IF
1976 – Mats Waltin, Södertälje SK
1977 – Kent-Erik Andersson, Färjestad BK
1978 – Rolf Edberg, AIK
1979 – Anders Kallur, Djurgårdens IF
1980 – Mats Näslund, Brynäs IF
1981 – Peter Lindmark, Timrå IK
1982 – Patrik Sundström, IF Björklöven
1983 – Håkan Loob, Färjestad BK
1984 – Per-Erik Eklund, AIK
1985 – Anders Eldebrink, Södertälje SK
1986 – Tommy Samuelsson, Färjestad BK
1987 – Håkan Södergren, Djurgårdens IF
1988 – Bo Berglund, AIK
1989 – Kent Nilsson, Djurgårdens IF
1990 – Rolf Ridderwall, Djurgårdens IF
1991 – Thomas Rundqvist, Färjestad BK
1992 – Tommy Sjödin, Brynäs IF
1993 – Peter Forsberg, MoDo Hockey
1994 – Peter Forsberg, MoDo Hockey
1995 – Tomas Jonsson, Leksands IF
1996 – Jonas Bergqvist, Leksands IF
1997 – Jörgen Jönsson, Färjestad BK
1998 – Ulf Dahlén, HV71
1999 – Daniel Sedin & Henrik Sedin, Modo Hockey
2000 – Mikael Johansson, Djurgårdens IF Hockey
2001 – Mikael Renberg, Luleå HF
2002 – Henrik Zetterberg, Timrå IK
2003 – Niklas Andersson, Västra Frölunda HC
2004 – Johan Davidsson, HV71
2005 – Henrik Lundqvist, Frölunda HC
2006 – Kenny Jönsson, Rögle BK
2007 – Per Svartvadet, MoDo Hockey
2008 – Stefan Liv, HV71
2009 – Jonas Gustavsson, Färjestad BK
2010 – Magnus Johansson, Linköpings HC
2011 – Viktor Fasth, AIK
2012 – Jakob Silfverberg, Brynäs IF
2013 – Jimmie Ericsson, Skellefteå AIK
2014 – Joakim Lindström, Skellefteå AIK
2015 – Victor Hedman, Tampa Bay Lightning
2016 – Erik Karlsson, Ottawa Senators
2017 – Erik Karlsson, Ottawa Senators
2018 – William Karlsson, Vegas Golden Knights
2019 – Robin Lehner, New York Islanders
2020 – Ej utdelat
2021 – Victor Hedman, Tampa Bay Lightning
2022 – Gabriel Landeskog, Colorado Avalanche
2023 – Erik Karlsson, San Jose Sharks
2024 – Gustav Forsling, Florida Panthers
2025 – William Nylander, Toronto Maple Leafs