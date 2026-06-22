Dahlins succé: Utses till bäst i Sverige

Rasmus Dahlin vinner Guldpucken 2026. Foto: Bildbyrån.

Rasmus Dahlin tog för första gången sitt Buffalo Sabres till slutspel. Han slutade också trea i Norris Trophy, omröstningen till priset som går till NHL:s bästa back, och var också en av Tre Kronors ledande spelare i OS.

Nu prisas han.

Dahlin får ta emot klassiska "Guldpucken", priset som går till Sveriges bästa hockeyspelare. Från 2015 har NHL-spelare haft chansen att vinna priset. Dessförinnan delades Guldpucken endast ut till spelare hemmahörande i svensk ishockey. Det här blir första gången Dahlin får ta emot utmärkelsen.

– Det är helt sjukt. Så fort jag fick höra att jag vunnit Guldpucken gick jag in och kollade alla som vunnit. Det är otroliga namn. Att få vara en del av det är helt overkligt. Jag har inte fattat det än, säger 26-åringen till Expressen .

Rasmus Dahlin vinner Guldpucken 2026

26-årige Dahlin gjorde 74 poäng på 77 matcher i Buffalo, och slog därmed sitt personliga poängrekord med en poäng. Han imponerade dessutom stort i slutspelet där det blev 14 poäng på 13 matcher för Buffalokaptenen. I det som alltså var Dahlins första slutspel i NHL-karriären.

– Det är helt magiskt vad vi i Buffalo gått igenom. Att se en hockeystad vända till något positivt. Vi var på en otrolig ”run”. Det har bara varit positivt det här året, det har varit sjukt häftigt.

Juryn består av Expressens Linus Sunnervik, Adam Johansson och Gunnar Nordström medan Svenska hockeyförbundet representerats av ordförande Anders Larsson, generalsekreterare Tony Wiréhn och landslagschef Anders Lundberg.

Fakta: Alla tidigare Guldpucken-vinnare

1956 – Åke Lassas, Leksands IF

1957 – Hans ”Stöveln” Öberg, Gävle GIK

1958 – Hans Svedberg, Skellefteå AIK

1959 – Roland Stoltz, Djurgårdens IF

1960 – Ronald ”Sura-Pelle” Pettersson, Södertälje SK

1961 – Anders ”Acka” Andersson, Skellefteå AIK

1962 – Anders ”Acka” Andersson, Skellefteå AIK

1963 – Ulf Sterner, Västra Frölunda IF

1964 – Nils ”Nicke” Johansson, MoDo AIK

1965 – Gert Blomé, Västra Frölunda IF

1966 – Nils Nilsson, Leksands IF

1967 – Bert-Ola Nordlander, AIK

1968 – Leif ”Honken” Holmqvist, AIK

1969 – Lars-Erik Sjöberg, Leksands IF

1970 – Leif ”Honken” Holmqvist, AIK

1971 – Håkan Wickberg, Brynäs IF

1972 – William Löfqvist, Brynäs IF

1973 – Thommy Abrahamsson, Leksands IF

1974 – Christer Abris, Leksands IF

1975 – Stig Östling, Brynäs IF

1976 – Mats Waltin, Södertälje SK

1977 – Kent-Erik Andersson, Färjestad BK

1978 – Rolf Edberg, AIK

1979 – Anders Kallur, Djurgårdens IF

1980 – Mats Näslund, Brynäs IF

1981 – Peter Lindmark, Timrå IK

1982 – Patrik Sundström, IF Björklöven

1983 – Håkan Loob, Färjestad BK

1984 – Per-Erik Eklund, AIK

1985 – Anders Eldebrink, Södertälje SK

1986 – Tommy Samuelsson, Färjestad BK

1987 – Håkan Södergren, Djurgårdens IF

1988 – Bo Berglund, AIK

1989 – Kent Nilsson, Djurgårdens IF

1990 – Rolf Ridderwall, Djurgårdens IF

1991 – Thomas Rundqvist, Färjestad BK

1992 – Tommy Sjödin, Brynäs IF

1993 – Peter Forsberg, MoDo Hockey

1994 – Peter Forsberg, MoDo Hockey

1995 – Tomas Jonsson, Leksands IF

1996 – Jonas Bergqvist, Leksands IF

1997 – Jörgen Jönsson, Färjestad BK

1998 – Ulf Dahlén, HV71

1999 – Daniel Sedin & Henrik Sedin, Modo Hockey

2000 – Mikael Johansson, Djurgårdens IF Hockey

2001 – Mikael Renberg, Luleå HF

2002 – Henrik Zetterberg, Timrå IK

2003 – Niklas Andersson, Västra Frölunda HC

2004 – Johan Davidsson, HV71

2005 – Henrik Lundqvist, Frölunda HC

2006 – Kenny Jönsson, Rögle BK

2007 – Per Svartvadet, MoDo Hockey

2008 – Stefan Liv, HV71

2009 – Jonas Gustavsson, Färjestad BK

2010 – Magnus Johansson, Linköpings HC

2011 – Viktor Fasth, AIK

2012 – Jakob Silfverberg, Brynäs IF

2013 – Jimmie Ericsson, Skellefteå AIK

2014 – Joakim Lindström, Skellefteå AIK

2015 – Victor Hedman, Tampa Bay Lightning

2016 – Erik Karlsson, Ottawa Senators

2017 – Erik Karlsson, Ottawa Senators

2018 – William Karlsson, Vegas Golden Knights

2019 – Robin Lehner, New York Islanders

2020 – Ej utdelat

2021 – Victor Hedman, Tampa Bay Lightning

2022 – Gabriel Landeskog, Colorado Avalanche

2023 – Erik Karlsson, San Jose Sharks

2024 – Gustav Forsling, Florida Panthers

2025 – William Nylander, Toronto Maple Leafs