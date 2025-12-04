Rasmus Dahlin och hans Buffalo Sabres hade en natt att glömma.

I förlusten mot Philadelphia sänkte han motståndarstjärnan Trevor Zegras och fick ett matchstraff.

”Oj, han bara sjönk ihop”, konstaterade kommentatorn i TNT Sports.

251127 Ishockey, NHL Nov 26, 2025; Pittsburgh, Pennsylvania, USA; Buffalo Sabres defenseman Rasmus Dahlin (26) looks on against the Pittsburgh Penguins during the second period at PPG Paints Arena. Mandatory Credit: Charles LeClaire-Imagn Images © Bildbyrån – COP 268 – SWEDEN ONLY

Philadelphias segertåg fortsätter i NHL. Visserligen förlorade man nyligen rivalmötet med Pittsburgh Penguins stort (1–5) men i övrigt har man radat upp sex segrar på åtta matcher.

I natt blev det en ny seger när Rasmus Dahlins Buffalo Sabres fick stå på förlorande sidan. Framför den notoriskt passionerade publiken i Philadelphia gjorde han sig själv väldigt impopulär.

Fick matchstraff – se situationen

För i den andra perioden sänkte han stjärnan Trevor Zegras med en rejäl tryckare mot sargen.

”Oj, han bara sjönk ner”, konstaterade kommentatorn i TNT Sports-sändning.

Rasmus Dahlin fick sätta sig i utvisningsbåset innan han fick beskedet att han inte skulle få spela vidare och därmed tilldelats ett matchstraff.

Situationen går att se i spelaren i texten.

Matchen slutade i en 2–5 förlust för Buffalo Sabres. Samuel Ersson stod i mål för det vinnande Flyers.