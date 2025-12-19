Efter ännu en tung förlust för Toronto Maple Leafs kritiserar coachen Craig Berube William Nylander och hans lagkamrater. Nattens 0–4-nederlag mot Washington Capitals följdes av stor besvikelse från tränarens sida.

– Enligt mig spelade de med mer passion än vi gjorde i kväll. Det är vad det handlar om, säger Berube på presskonferensen.

Craig Berube är inte nöjd med vad hans Toronto Maple Leafs presterar just nu. Foto: John E. Sokolowski-Imagn Images

Det ser inte särskilt bra ut i Toronto just nu.

Efter nattens 4–0-förlust mot Washington Capitals delade Maple Leafs tränare Craig Berube med sig av sitt missnöje med laget under presskonferensen efter matchen.

När han fick frågan om varför Capitals visade sig vara ett så stort problem svarade Berube kort och gott:

– Vi själva!

– Vi hade chanser i powerplay, men power play var inte bra. Det måste bli mycket bättre. Och enligt mig spelade de med mer passion än vi gjorde i kväll. Det är vad det handlar om. Det såg ut för mig som att de hade betydligt mer desperation i sitt spel, mer passion i sitt spel. Det är skillnaden.

När han fick frågan om varför det var svarade Berube:

– Fråga de där killarna, inte mig, samtidigt som han blickade mot Leafs omklädningsrum.

Craig Berube sågar powerplay: ”Fruktansvärt dåligt”

Berube kritiserade även lagets powerplay på torsdagskvällen, där laget inte lyckades producera trots fem numerära överlägen.

– Powerplay har faktiskt blivit bättre på sistone, men i kväll var det fruktansvärt dåligt, enligt min mening, säger Berube.

– Jag tyckte att den andra enheten gjorde vissa bra saker. De hade ett par lägen och sköt fel, pucken gick inte in, men de skapade bra chanser. Men vår förstauppställning utförde inte, vann inga närkamper när de behövde och kunde helt enkelt inte skapa spel.

Berube fick även frågan om han tyckte att hans budskap till laget gick fram.

– Jag tror inte att jag är orolig för det, svarar Berube.

– Budskapet är vad det är. De måste ta till sig det och köra på. Men jag är inte orolig för det, nej.

Maple Leafs, där William Nylander har gått mållös från nio raka matcher, har ett facit på fem segrar på de senaste tio matcherna och har vunnit fem av 13 matcher på bortaplan den här säsongen. Laget har spelat in 35 poäng. Det placerar dem bara en poäng före Columbus Blue Jackets, som ligger sist i Eastern Conference, men samtidigt bara fyra poäng bakom Tampa Bay Lightning som innehar den sista wild card-platsen.

Detroit Red Wings leder för närvarande Atlantic Division med 41 poäng, medan Carolina toppar Eastern Conference med 46 poäng.