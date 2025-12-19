Washingtons fina svit mot Toronto fortsätter

Washington vann med 4–0 mot Toronto

Jakob Chychrun gjorde två mål för Washington

Alexei Protas matchvinnare för Washington

Washington fortsätter att ha det lätt mot Toronto i NHL. På fredagen vann Washington på nytt – den här gången med 4–0 (2–0, 0–0, 2–0) hemma i Capital One Arena. Det var Washingtons fjärde raka seger mot Toronto.

Jakob Chychrun med två mål för Washington

Washington tog ledningen efter 13.53 genom Alexei Protas efter pass från Justin Sourdif och John Carlson.

2–0 kom efter 16.16 när Jakob Chychrun hittade rätt efter förarbete från Ethen Frank och Connor McMichael.

Inget av lagen lyckades göra mål i andra perioden.

4.02 in i tredje perioden slog Jakob Chychrun till återigen på pass av John Carlson och Nic Dowd och ökade ledningen.

Till slut kom också 4–0 genom John Carlson efter förarbete av Justin Sourdif och Tom Wilson efter 8.57.

John Carlson gjorde ett mål för Washington och spelade dessutom fram till två mål.

När lagen senast möttes vann Washington med 4–2.

Nästa motstånd för Washington är Detroit. Lagen möts lördag 20 december 18.30 i Capital One Arena. Toronto tar sig an Nashville borta söndag 21 december 01.00.

Washington–Toronto 4–0 (2–0, 0–0, 2–0)

NHL, Capital One Arena

Första perioden: 1–0 (13.53) Alexei Protas (Justin Sourdif, John Carlson), 2–0 (16.16) Jakob Chychrun (Ethen Frank, Connor McMichael).

Tredje perioden: 3–0 (44.02) Jakob Chychrun (John Carlson, Nic Dowd), 4–0 (48.57) John Carlson (Justin Sourdif, Tom Wilson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Washington: 2-1-2

Toronto: 2-1-2

Nästa match:

Washington: Detroit Red Wings, hemma, 20 december 18.30

Toronto: Nashville Predators, borta, 21 december 01.00