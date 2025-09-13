Los Angeles Kings får klara sig utan veteranen Corey Perry under en överskådlig tid. 40-åringen har opererat knäet efter en olycka på träning under fredagen och kommer att missa sex till åtta veckors spel, meddelar klubben.

Corey Perry tvingas vänta på en debut med Los Angeles Kings efter att ha genomgått en knäoperation. Foto: Jayne Kamin-Oncea-Imagn Images

Ett av Los Angeles Kings nyförvärv är borta från spel innan han ens hunnit göra sin första match med laget.

Corey Perry, som går in i sin 21:a NHL-säsong, väntas missa sex till åtta veckor efter en lyckad knäoperation. Perry skadade sig under en skridskoåkningsträning på fredagen.

Så sent som 1 juli skrev Perry på ett ettårskontrakt med Kings, ett avtal med en grundlön på två miljoner dollar som kan ge ytterligare två miljoner dollar i prestationsbonusar.

Perry tillbringade säsongen 2024/25 i Edmonton Oilers, där han gjorde 19 mål och 11 assist för totalt 30 poäng på 71 matcher. I Stanley Cup-slutspelet stod han för tio mål och fyra assist på 22 matcher under Oilers resa till Stanley Cup-finalen.

Corey Perry – en kultspelare hos värsta rivalen

Draftad av Kings ärkerival Anaheim Ducks som nummer 28 totalt i 2003 års NHL-draft, tillbringade Perry de första 14 åren av sin NHL-karriär i Orange County. Där gjorde han 372 mål och 404 assist för totalt 776 poäng på 988 grundseriematcher, och han hjälpte Ducks att vinna sin första Stanley Cup-titel 2007.

Hans bästa säsong kom 2010/11, då han gjorde 50 mål och 48 assist för 98 poäng. Han ledde Anaheim till slutspel och vann både Maurice ”Rocket” Richard Trophy och Hart Trophy.

När han av reportrar fick frågan hur han ska kunna vinna över Kings-fansen efter att ha tillbringat så mycket av sin karriär med att försöka besegra dem, svarade han att det handlar om vad han gör på isen.

– Jag tänker bara låta mitt spel tala och ta det därifrån. Jag måste få dem på min sida, sade han.

Närmar sig 1 400 NHL-matcher

På 1 392 NHL-matcher i karriären har Perry gjort 448 mål och 487 assist för totalt 935 poäng med Oilers, Ducks, Chicago Blackhawks, Tampa Bay Lightning, Montreal Canadiens och Dallas Stars. I slutspelet har han noterats för 64 mål och 77 assist för 141 poäng på 237 matcher.

Perry har dessutom deltagit i fem ytterligare Stanley Cup-finaler – med Stars 2020, Canadiens 2021, Lightning 2022 samt Oilers 2024 och 2025.

Under juniortiden hade han en historisk säsong med OHL-laget London Knights 2004/05, då han gjorde 40 mål och 73 assist för 113 poäng på 66 grundseriematcher. I slutspelet gjorde han sju mål och 15 assist för 22 poäng och ledde laget till både OHL-mästerskapet och Memorial Cup-titeln.

Internationellt har Perry vunnit OS-guld 2010 och 2014, World Cup of Hockey 2016, VM 2016 samt junior-VM 2005.

