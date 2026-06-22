Efter trejden – backpjäsen stannar i Edmonton

Connor Murphy blir kvar i Edmonton Oilers. Foto: Perry Nelson-Imagn Images

Foto: USA Today Sports

Edmonton Oilers general manager Stan Bowman har en intensiv sommar framför sig när han bygger vidare på laget som ska försöka maximera möjligheterna under Connor McDavids nya tvååriga kontraktsförlängning.

Efter att ha säkrat centern Jason Dickinson på ett nytt avtal under söndagen har Oilers nu även kommit överens med backen Connor Murphy om en kontraktsförlängning. Det nya avtalet sträcker sig över fem år och har en lönetaksträff på 4,1 miljoner dollar per säsong.

Murphy anslöt till Edmonton vid NHL:s trade deadline tidigare i år, då Oilers skickade ett val i den andra rundan av NHL-draften 2028 till Chicago Blackhawks för att få loss den rutinerade försvararen.

Connor Murphy – attraktiv på free agent-marknaden

Den 33-årige backen såg länge ut att bli en av de mest attraktiva backarna på den öppna marknaden den 1 juli, men med det nya kontraktet försvinner hans namn från listan över tillgängliga unrestricted free agents.

Efter flytten till Edmonton spelade Murphy 20 grundseriematcher och noterades för fyra poäng, fördelat på ett mål och tre assist. Samtidigt ökade hans ansvar markant. I Chicago hade han i snitt spelat 16.34 minuter per match, medan istiden steg till 20.27 minuter per match i Oilers.

Murphy är framför allt känd för sitt defensiva spel, men visade även offensiva kvaliteter under slutspelet. Han gjorde två mål på sex matcher när Edmonton åkte ut i första rundan efter en förlust med 4–2 i matcher mot Anaheim Ducks.

Stabil defensiv pjäs

Statistiskt fick Oilers också den effekt man hoppats på. Vid spel fem mot fem släppte laget till 2,47 förväntade mål per 60 minuter när Murphy var på isen – den näst bästa siffran bland Edmonton-backarna som spelade minst 31 matcher under säsongen.

Efter kontraktsförlängningarna med Dickinson och Murphy har Bowman enligt PuckPedia cirka 7,4 miljoner dollar i tillgängligt lönetaksutrymme att använda för ytterligare förstärkningar.

Den summan kan dock öka betydligt om Oilers lyckas genomföra en trejd med Darnell Nurse, som enligt uppgifter har begärt att få lämna klubben. Backen har en lönetaksträff på 9,25 miljoner dollar per säsong.