Heta känslorna i natt – svensken rök ihop med McDavid

Pontus Holmberg var i fokus i natt, när hans Tampa slog Edmonton Oilers.

Efter en rejäl boarding mot Evan Bouchard hamnade han i en konfrontation med Connor McDavid.

Bara minuter senare hamnade Holmberg i en regelrätt fajt.

Connor McDavid lackade på Pontus Holmberg. Foto: BIldbyrån/Viaplay

Edmonton Oilers fick nyligen beskedet att man får klara sig utan Leon Draisaitl ett bra tag, och uppgifterna säger att man behöver gå rejält långt i slutspelet för att kunna räkna med honom.

Men Draisaitl eller ej, i år har man gjort en svag grundseriesäsong av sina mått mätt, är 23 poäng från toppen med tre matcher fler spelade. Man har därmed närmare till hands att tappa slutspelsplatsen, där Los Angeles Kings, Seattle Kraken och San Jose Sharks är några av uppstickarna som vill göra anspråk.

Hetsigt värre – när stjärnan ryckte tag i svensken

I natt förlorade Edmonton med 2–5 mot östra sidans tredje bästa lag i form av Tampa Bay Lightning med 2–5.

Men framförallt blev det i den tolvte sista matchen för grundseriesäsongen åtminstone hett och känslofullt på ett sätt som påminner om slutspel. Först fullbordade Pontus Holmberg en rejäl boarding mot Evan Bouchard. Därefter bildades en hög av spelare från båda lag som delade ut slag och Connor McDavid drog ut Holmberg ur högen och singlade ut honom för kramkalas. Båda fick sätta sig för roughing. Men det var bara början.

Fyra minuter senare slogs Holmberg och Connor Murphy, i en fajt där svensken stod sig stark på benen. Det dröjde inte mer än en halv minut innan två andra spelare rök ihop efter en huvudtackling från Edmontons Darnell Nurse.

Efter allt det här kaoset började det faktiskt spelas hockey. Allt detta skedde vid ställningen 1–1, och från det och framåt lyckades Tampa rycka tag i matchen och avgöra den med en klar 5–2 marginal. I vanlig ordning var det Nikita Kucherov som stod för fyra poäng. Nu leder han poängligan i NHL på 118 poäng.