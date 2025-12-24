Connor McDavid är glödhet i NHL.

I natt stod han för fem assist i Edmontons 5-1-vinst mot Calgary – och superstjärnan har nu gjort 31 poäng under en elva matcher lång poängsvit.

Connor McDavid går inte att stoppa för tillfället. Foto: Charles LeClaire-Imagn Images

Under natten till julafton var det dags för ännu ett ”Battle of Alberta” mellan Edmonton Oilers och Calgary Flames. Som så många gånger förut kom mötet att domineras av två individer.

Gissa vilka.

Leon Draisaitl och Connor McDavid har en mäktig förmåga att nästan alltid höja sig i rivalmötena och så var fallet även i natt. Edmonton vann matchen med 5-1 sedan Draisaitl fullbordat ett hattrick. McDavid var däremot snäppet vassare eftersom han spelade fram till Oilers alla fem mål i storvinsten.

Connor McDavid förlänger poängsviten

Connor McDavid förlänger därmed sin galna poängsvit i NHL. Han har nu gjort antingen mål eller assist i elva raka matcher, vilket är imponerade i sig. Men faktum är att McDavid har gjort minst två poäng i nio av de elva matcherna under sin poängsvit. Superstjärnan har fullkomligt öst in mål och poäng den senaste månaden för att skjuta upp i poängligan och ta över ledningen från Colorado Avalanches storstjärna Nathan MacKinnon.

På de elva senaste matcherna har McDavid gjort 31 (!) poäng. Detta efter att han ”bara” gjort 36 poäng på sina första 27 matcher den här säsongen. Det gör att Connor McDavid nu landar på 67 poäng efter 38 matcher inför juluppehållet. Han leder nu poängligan med sex poängs marginal ner till Nathan MacKinnon på andraplatsen. På tredjeplats återfinns nu även lagkamraten Leon Draisaitl. Efter sitt hattrick i natt har han gjort 55 poäng på 38 matcher.

Edmonton Oilers – Calgary Flames 5–1 (2-1,2-0,1-0)

Edmonton: Leon Draisaitl 3 (20), Ryan Nugent-Hopkins (11), Zach Hyman (10).

Calgary: MacKenzie Weegar (3).

