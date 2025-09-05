Turerna kring Edmontons fanbärare och kapten Connor McDavid och hans utgående kontrakt har varit många. McDavid verkar dock sitta lugnt i båten.

– Det handlar om att vinna om och om igen, det är min prioritet, säger han nu i en ny intervju med TSN.

Connor McDavid har varit Edmontons eviga trotjänare, men efter den kommande säsongen går kontraktet ut. Foto: Sergei Belski/Bildbyrån.

Connor McDavid har varit Edmontons eviga trotjänare sedan han valdes som nummer ett i NHL-draften 2015. Under sin elva år långa karriär har han enbart representerat Edmonton och den stora frågan är nu om det även ska förbli så.

”Mitt livsverk är hockey”

Stjärnan har nämligen utgående kontrakt med Edmonton och säsongen 25/26 skulle teoretiskt sett kunna bli den sista i klubbens färger. McDavid har dock gett lugnande besked till Edmonton-fansen vid tidigare tillfällen. Enligt McDavid är det snarare kontraktets detaljer som behöver benas ut innan han kritar på för Edmonton.

– Jag har inte bråttom. Jag jobbar igenom det med min familj, med Lauren och med min agent. Det finns ingen storslagen mästerplan, det är helt enkelt ett stort beslut för mig. Ett stort beslut inte bara för mitt liv, utan även för min spelarkarriär. Jag har spelat hockey sedan jag var två år gammal. Mitt livsverk är hockey och det här är ett stort beslut i det avseendet. Så jag vill göra det rätt, inte bara för mig utan också för organisationen, säger han nu i en ny intervju med TSN.

Trots det oklara kontraktsläget trycker Connor McDavid på hur mycket han tror på Edmonton.

– Min tro på det här laget har aldrig varit starkare, fortsätter han.

”Handlar inte om att tjäna så mycket som möjligt”

På frågan om fördröjningen handlar om att klämma ut mer pengar från Edmonton svarar McDavid tydligt.

– Det handlar inte om att försöka tjäna så mycket pengar som möjligt. Jag tror att min tidigare agent vet det, med tanke på hur de tidigare förhandlingarna har gått. Det handlar om att vinna om och om igen, det är min prioritet. Samtidigt med förståelse för hur mycket jag har lagt ner på det här. I 25 år har jag lagt ner mycket av allt jag har på det här. Min familj förtjänar den trygghet och den livsstil som kommer med att vara en proffesionell hockeyspelare. Det handlar om att hitta en balans.



McDavids nya kontrakt väntas göra honom till ligans bäst betalda spelare, men han menar själv att han inte känner någon stress kring att skriva på innan NHL-säsongen drar igång

Source: Connor McDavid @ Elite Prospects