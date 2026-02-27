Connor McDavid knappar in på Gretzky och Lemieux

Connor McDavid fortsätter skriva NHL-historia. Med sin nionde 100-poängssäsong kliver Oilers-kaptenen upp på tredje plats genom tiderna – bakom endast Wayne Gretzky och Mario Lemieux.

Connor McDavid närmar sig det exklusiva sällskapet Wayne Gretzky och Mario Lemieux. Foto: Bildbyrån & Imagn Images

En av tidernas största spelare närmar sig toppen på ännu en legendarisk lista.

På torsdagskvällen stod Connor McDavid för ett mål och en assist när Edmonton Oilers körde över Los Angeles Kings med 8–1. Därmed nådde lagkaptenen 100 poäng för säsongen – först i NHL i år att spräcka den magiska gränsen – och noterade samtidigt sin nionde 100-poängssäsong i karriären.

Milstolpen placerar McDavid på tredje plats genom tiderna när det gäller antal säsonger med minst 100 poäng i NHL. Han passerar därmed Kings-legendaren Marcel Dionne och har nu bara två namn framför sig: Wayne Gretzky och Mario Lemieux.

Connor McDavid joins Wayne Gretzky and Mario Lemieux as the only players in NHL history to have 9+ 100-point seasons 💯 pic.twitter.com/tuyQnjbpiW — Sportsnet (@Sportsnet) February 27, 2026

Wayne Gretzkys facit: 15 säsonger med över 100 poäng

Lemieux nådde 100-poängsplatån tio gånger med Pittsburgh Penguins, medan Gretzky toppar listan med osannolika 15 säsonger över 100 poäng.

McDavid etablerade sig tidigt som en av ligans mest dominanta spelare. Efter att ha missat större delen av rookiesäsongen på grund av en axelskada slog han igenom med 100 poäng säsongen 2016/17. Han nådde tresiffrigt tre år i rad, men föll tre poäng kort under den pandemiförkortade säsongen 2019/20.

Sedan dess har han inte missat 100-poängsgränsen. Under 2020/21 svarade han för sanslösa 105 poäng på 56 matcher och följde upp med tre raka säsonger över 120 poäng. Höjdpunkten kom 2022/23 då han vann poängligan med 153 poäng (64 mål, 89 assist) och tog hem Hart Trophy, Art Ross Trophy, Ted Lindsay Award samt Maurice ”Rocket” Richard Trophy.

Den här säsongen leder McDavid NHL:s assistliga med 65 framspelningar. Med sina 35 mål är han tvåa i skytteligan bakom Nathan MacKinnon i Colorado Avalanche, som står på 40 fullträffar.

