Förlänger supersviten – slår NHL-rekord

Connor McDavid slog NHL-rekord i natt.

Foto: Caroline Brehman/AP/Alamy

Att säga att Connor McDavid haft en poängstark inledning på säsongen är en underdrift.

Efter nattens två passningspoäng i Edmonton Oilers 4–0-seger mot Calgary Flames i "Battle of Alberta" har superstjärnan nu producerat 36 poäng på de inledande 13 matcherna i NHL och toppar därmed poängligan i överlägsen stil.

McDavid har gjort poäng i samtliga 13 matcher den här säsongen – och allra mest anmärkningsvärt är att han har noterats för minst en assist i varje match. Hans två assist i nattens segermatch innebar att han förlängde sviten med assist i 13 raka matcher under säsongsinledningen, vilket är ett nytt rekord i NHL.

– Vi ville vinna matchen, först och främst. Jag tycker att matchen var rätt stabil och vi gjorde det vi behövde göra. Calgary har spelat riktigt, riktigt bra och gjort många mål. Vi behövde försvara oss ordentligt och hitta en väg att vinna, säger McDavid till NHL.com .

Delade rekordet med Gretzky

Superstjärnan spelade fram Mathieu Joseph till dennes 1–0-mål i den första perioden, innan han serverade Kasperi Kapanen till dennes 3–0-mål i numerärt överläge tidigt i den tredje perioden.

Tidigare delade McDavid rekordet med Sebastian Aho (2018/19), Ken Linseman (1985/86) och Wayne Gretzky (1982/83) för den längsta assistsviten under en säsongsinledning (tolv matcher). Nu är han ensam herre på täppan.

Mål direkt av Ekholm

I Edmonton var lagets svenske nyckelback Mattias Ekholm tillbaka i spel efter att ha missat två matcher på grund av en hjärnskakning. Svensken gjorde avtryck direkt, då han i den andra perioden blev målskytt och sköt sitt andra mål för säsongen efter att ha hittat igenom med en puck genom trafiken framför mål från sin position på blålinjen.

Ekholm spelade strax under 19 minuter i matchen och har nu noterats för fyra poäng (2+2) på sina elva inledande matcher.



Edmonton Oilers – Calgary Flames 4–0

Edmonton: Mathieu Joseph (3), Mattias Ekholm (2), Kasperi Kapanen (4), Alex Formenton (2).

Calgary: –



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