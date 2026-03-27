Ny milstolpe för McDavid – tredje snabbast genom tiderna

Milstolparna duggar tätt för Connor McDavid. Efter att ha nått både 400 mål och 1 200 poäng i Edmonton Oilers senaste match stod 29-åringen i natt för sin 800:e assist när Vegas Golden Knights besegrades med 4–3 efter förlängning. Bara två spelare har nått den milstolpen snabbare i NHL:s historia.

Bara Wayne Gretzky och Mario Lemieux har nått 800 assist snabbare än Connor McDavid. Foto: Bildbyrån (montage)

Connor McDavid noterade sin 800:e assist i NHL-karriären under torsdagsmatchen mellan Edmonton Oilers och Vegas Golden Knights. Han nådde milstolpen i sin 785:e grundseriematch och blev därmed den tredje snabbaste spelaren i NHL:s historia att nå 800 assist.

Enligt NHL Public Relations är det bara Wayne Gretzky (527 matcher) och Mario Lemieux (661 matcher) som nått 800 assist snabbare än McDavid.

Connor McDavid (785 GP) became the third-fastest player in @NHL history to record 800 career assists, behind Wayne Gretzky (527 GP) and Mario Lemieux (661 GP). #NHLStats



McDavid nådde milstolpen halvvägs in i den första perioden när han spelade fram Matt Savoie i slottet, som satte pucken bakom Adin Hill till 1–0 för Oilers. Det var McDavids 79:e assist för säsongen, vilket tangerar hans tredje högsta notering under en enskild säsong i karriären.

Han är den 36:e spelaren i NHL:s historia att nå 800 assist.

Senare i den andra perioden gjorde McDavid sitt 41:a mål för säsongen och gav Oilers ledningen med 2–1.

Connor McDavid når 120 poäng i NHL för fjärde gången

McDavid står nu på 41 mål och 79 assist, totalt 120 poäng på 73 matcher. Det är fjärde gången i karriären som han når 120 poäng under en säsong.

Tidigare under veckan, i Edmontons 5–2-seger mot Utah Mammoth, gjorde McDavid sitt 400:e mål och blev samtidigt den tredje snabbaste spelaren i NHL:s historia att nå 1 200 poäng.

Efter elva NHL-säsonger har McDavid totalt 402 mål och 800 assist för 1 202 poäng på 785 grundseriematcher. Han har noterats för nio säsonger med minst 100 poäng, vilket är tredje flest i NHL:s historia.

I slutspelet har han gjort 44 mål och 106 assist för totalt 150 poäng på 96 matcher. Han har lett Oilers till två raka Stanley Cup-finaler, 2024 och 2025, där laget förlorade båda gångerna mot Florida Panthers.

McDavid valdes som etta totalt i NHL-draften 2015 och har vunnit Art Ross Trophy fem gånger, Ted Lindsay Award fyra gånger, Maurice “Rocket” Richard Trophy en gång samt Hart Trophy tre gånger. Han vann även Conn Smythe Trophy 2024.

Hans statistiskt bästa säsong kom 2022/23, då han noterade 64 mål och 89 assist för totalt 153 poäng. Därmed blev han den första spelaren sedan Mario Lemieux säsongen 1995/96 att nå över 150 poäng under en och samma säsong. Endast tre spelare i historien har gjort fler poäng under en säsong än McDavid: Lemieux, Gretzky och Steve Yzerman.

