Connor Ingram kommer inte att delta under Utah Mammoths försäsongsläger.

Burväktaren kommer att placeras på waivers, förklarar NHL-klubbens GM, Bill Armstrong.

Connor Ingram och Utah Mammoth General Manager Bill Armstrong. Foto: Bildbyrån och Associated Press/Tyler Tate.

Så sent som i slutet av augusti fick Connor Ingram grönt ljus att återvända till spel i NHL. Detta efter att han för andra gången skrivits in i ligans stödprogram. Nu står den 28-årige burväktaren återigen inför en oviss situation då hans framtid i Utah Mammoth är osäker.



Under onsdagen meddelar nämligen NHL-klubbens GM, Bill Armstrong, att Ingram inte kommer att delta under försäsongslägret. Därefter väntas 28-åringen placeras på waivers.



– Vi kommer någon gång att sätta upp honom på waivers, och genom den processen kommer han antingen att få chansen att spela för ett annat NHL-lag, eller så kommer han att gå till ett AHL-lag, säger Armstrong och tillägger:

– Men i slutändan kommer han att spela, och det är det vi är så glada över.

Satsar på tjeckiska duon

Connor Ingram blev inskriven i NHL:s stödprogram för första gången efter hans turbulenta tid i Sverige och Björklöven (säsongen 2020/21). Burväktaren hade då anklagats för matchfixning och var nära att avsluta karriären på grund av det hela.



Det är efter detta som målvakten har slagit sig fram till en total på 102 NHL-matcher, varav 99 gjorts i Arizona Coyotes/Utah Mammoth. Den gångna säsongen blev det 22 matcher på den stora scenen med en räddningsprocent på 88,2.



Till 2025/26, menar Armstrong att Utah redan har sitt målvaktspar klart i tjeckerna Karel Vejmelka och Vítek Vaněček.

