Tillbaka från NHL:s stödprogram: ”Hälsan först”

Connor Ingram har fått grönt ljus för att återvända till spel i NHL.

Det tidigare Björklöven-lånet är tillbaka efter flera månader i stödprogrammet i ligan.

”Jag måste sätta min hälsa först och ta den tid jag behöver för att komma tillbaka till 100 procent”, har han tidigare skrivit.

Connor Ingram. Foto: Bildbyrån/Chris Nicoll.

När Connor Ingram tidigare var inskriven i NHL:s stödprogram var det efter att han återvänt till Nordamerika från en turbulent tid i Sverige och Björklöven (säsongen 2020/21). Burväktaren hade anklagats för matchfixning och var nära att avsluta karriären på grund av det hela.



Nu meddelar NHL och NHLPA att 28-åringen har fått grönt ljus för att återvända till ligan efter en ny tid i stödprogrammet.



Samtidigt som kanadensarens Arizona Coyotes bytte namn till Utah gick Ingram från att spela 50 matcher 2023/24 till endast 22 under den gångna säsongen. Karel Vejmelka tog över och i mars stod det sedan klart att Ingram återigen behövde hjälp av ligan.



”För er som inte vet, tidigare den här säsongen förlorade jag min mamma i bröstcancer. Efter att ha försökt återgå till att spela har jag insett att jag inte är mig själv vid denna tidpunkt i mitt liv. Jag måste sätta min hälsa först och ta den tid jag behöver för att komma tillbaka till 100 procent”, skrev han då i ett inlägg på X.



Connor Ingram räddade 88,2 procent av puckarna i NHL under förra säsongen och återvänder nu för att spela sitt sista år på kontraktet i Utah Mammoth.

Source: Connor Ingram @ Elite Prospects