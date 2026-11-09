Höll nollan i natt - men stoppas i Winnipeg-återkomsten

Connor Hellebuyck får inte möta Winnipeg. Foto: Bildbyrån.

Connor Hellebuyck tvingade sig bort från Winnipeg Jets efter att ha vägrat dyka upp på lagets träningsläger och gjort sig själv avstängd från spel under grundseriestarten. Till sist fick den trefaldige Vezina Trophy-vinnaren igenom en trejd till New Jersey Devils. Där har han gjort succé.

Han har vunnit fem av fem matcher och höll i natt sin första nolla i Devils när laget besegrade ett formsvagt Toronto Maple Leafs med 4-0. OS-hjälten räddade 23 skott i storsegern och Maple Leafs har nu förlorat sex raka matcher.

– Det är aldrig lätt att komma in sent i en säsong. Det finns alltid lite ringrost man behöver bli av med. Men grabbarna framför mig har varit grymma. Det har varit en enkel omställning, säger han själv.

Devilsmålvakten hyllades också av lagets forward, Timo Meier, som gjorde två mål i nattens vinstmatch.

– Han spelar så bra. Det ger hela laget självförtroende. Vi känner ett lugn. Det har varit väldigt roligt att spela framför honom.

Därför får Hellebuyck inte möta Winnipeg

Men det var inte nollan som skapade flest rubriker runt Hellebuyck i natt. Efter matchen meddelade New Jersey nämligen att Hellebuyck inte kommer vakta kassen i den hett emotsedda matchen mot Winnipeg under tisdagsnatten. Det skulle vara Hellebuycks första match mot sin gamla klubb, i sin gamla hemstad.

– Det här har varit ett beslut som organisationen fattat. Connor kände en skyldighet att spela mot WInnipeg, men vi menar att det skulle kunna minska vår vinstchans, sade klubbens GM Sunny Mehta i ett kritiserat uttalande på Devils officiella kanaler.

Ett beslut som Connor Hellebuyck också fick bemöta efter nattens stormatch. Och han var tydlig med att han ville spela mot sin gamla klubb.

– Jag är besviken, men jag förstår också beslutet. Själviskt sett vill jag spela, men ur perspektivet vad som är bäst för laget förstår jag dem.

– Jag älskar Winnipeg och det hade varit kul att få möta publikens reaktioner. Men det här ligger utanför mina händer.

New Jersey Devils – Toronto 4-0

New Jersey: Timo Meier x2, Nico Hischier, Connor Brown

Toronto: -