Linus Ullmark är redo för comeback. Foto: Alamy/Canadian Paress

Linus Ullmark är tillbaka i spel efter sin skadefrånvaro. Ottawa Senators meddelade på söndagen att den svenske målvakten har plockats bort från skadelistan och är redo för tisdagens hemmamöte med Washington Capitals, rapporterar Bruce Garrioch på Ottawa Citizen .

Beskedet innebär också att landsmannen Jonas Johansson skickas tillbaka till Ottawas farmarlag Belleville Senators i AHL.

Ullmark har missat de åtta senaste matcherna efter att ha ådragit sig en skada på underkroppen i mötet med Florida Panthers den 21 oktober. Svensken tvingades lämna den matchen efter att ha gått ned på isen för att rädda ett skott från Brady Tkachuk .

– Jag kände en hel del smärta. Det var därför jag lämnade matchen. Vanligtvis, när det handlar om mindre saker, känner man att man kan fortsätta spela. Men den här gången kände jag direkt att jag hade tappat allt, på något sätt. Jag pratade snabbt med Dom Nicoletta (Senators fysio) och vi kom fram till samma slutsats inom loppet av några sekunder, berättade Ullmark för lokalmedia i fredags.

Linus Ullmark redo för comeback

Redan under lördagens träning deltog 33-åringen fullt ut, men han fanns fortfarande på läktaren när Ottawa besegrade Utah Mammoth med 4–2. Samuel Ersson vaktade målet och noterades för 30 räddningar i landsmannens frånvaro.

Ottawas tränare Travis Green hade då antytt att comebacken var nära.

– Han är nära, sade Green på lördagsmorgonen.

Nu står det alltså klart att Ullmark är tillbaka lagom till mötet med Alex Ovetjkin och Washington Capitals.

Trots skadefrånvaron har Ullmark varit en av NHL:s främsta målvakter under säsongsinledningen. På sina åtta starter har han vunnit sju matcher och endast förlorat en.

Han har dessutom imponerande 1,33 insläppta mål per match och en räddningsprocent på 94,5.