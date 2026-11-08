Jonas Andersson är kritisk mot Tre Kronors toppspelare i förlusten mot Finland.

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Tre Kronor hade fått en bra start på årets Euro Hockey Tour -säsong genom att besegra Tjeckien efter straffar samt vinna med 4-2 mot Schweiz . Därmed väntade en helt avgörande final i Nocco Hockey Games mot Finland i Veikkaus Arena (tidigare Hartwall Arena) i Helsingfors. Laget som vann kvällens match skulle också ta hem hela turneringen.

Det var då Finland som fick bäst start på matchen och tog ledningen genom backstjärnan Mikko Lehtonen. Annars stod Sverige för en stark första period vilket till slut också gav utdelning. Det var Emil Bemström som klev fram och satte kvitteringen som såg till att det stod 1-1 efter 20 minuters spel.

Svag andra period av Tre Kronor: "Inte tillräckligt bra"

I början av andra perioden tog Tre Kronor också ledningen när Samuel Fagemo höll sig framme och slog in 2-1 efter passning av Marcus Sylvegård. Därefter tappade dock Sverige mycket av sitt spel. Precis som i tidigare matcher i turneringen var det en svagare mittperiod vilket såg till att Finland kunde vända på matchen.

Tidigare Frölundastjärnan Jere Innala skickade in 2-2 bakom Arvid Holm i Sveriges mål. Sedan tog Finland också ledningen för 3-2 genom IIro Pakarinen.

– Sverige ger upp alldeles för mycket farliga målchanser. Tyvärr återupprepas det här mönstret där Sverige har stora problem i andra perioden. Lika bra som Sverige var i första, lika dåliga var man i andra, säger SVT:s expert Jonas Andersson.

– Det är Finlands period. Vi kladdar med pucken, bjuder på spelvändningar och kastar iväg puckar i egen zon. Det är inte tillräckligt bra helt enkelt, säger expertkollegan Christopher Heino-Lindberg i SVT.

Expertens kritik: "Toppspelarna måste upp"

Jonas Andersson var också kritisk mot de ledande spelarna i Tre Kronor.

– Jag tycker att flera av de defensiva spelarna gör det bra. Det är nog snarare toppspelarna som jag skulle kritisera i den här turneringen, och den här matchen också. (Viktor) Lodin, till exempel, var är han i dag? Jag har inte sett honom hittills. Han behöver kliva fram, precis som flera andra. Toppspelarna måste upp, säger experten.

I tredje perioden fick Tre Kronor chansen att spela powerplay ett par gånger men PP-spelet har varit ett sorgebarn för Sverige under veckans matcher. Inte heller den här gången lyckades Tre Kronor göra mål. I stället stod Petteri Rimpinen för en stark insats i den finska kassen samtidigt som Finland spelade stabilt och försvarade sig på ett skickligt sätt.

Finland höll då undan på ett bra sätt, även om Tre Kronor gjorde en viss push på slutet. Den kom dock lite väl sent och Finland stod emot för att vinna matchen med 3-2.

Därmed är det Finland som vinner hemmaturneringen Nocco Hockey Games sedan man vunnit alla tre matcher mot Schweiz, Tjeckien och Sverige. Tre Kronor får dock nöja sig med en andraplats i sin första turnering med Rikard Grönborg tillbaka som förbundskapten.

Finland – Sverige 3–2 (1-1,2-1,0-0)

Finland: Mikko Lehtonen, Jere Innala, Iiro Pakarainen.

Sverige: Emil Bemström, Samuel Fagemo.