Nu har det lossnat för Viggo Björck

Viggo Björck utökade sin poängskörd i natt, Foto: Kevin Jairaj-Imagn Images

Foto: USA Today Sports

Efter 16 poänglösa matcher lyckades Viggo Björck äntligen spräcka nollan i NHL förra veckan. I 6–2-segern mot Vancouver Canucks fick 18-åringen med sig en assist – och äntligen började pucken studsa rätt för svensken.

För i natt kom assist nummer två och tre för Björck. I den dramatiska matchen mot Tampa Bay Lightning hemma i Canadian Life Centre fick Björck utdelning i poängprotokollet två gånger om när han assisterade till Morgan Barrons 2–0 och Brayden Yagers 3–0, varav det sistnämnda i powerplay.

Utdelningen ger svensken tre assist på 18 matcher.

Vid 2–0 var han med i uppbyggnaden till målet medan han vid 3–0 – Yagers första NHL-mål – stod för en smart styrning mellan benen fram till den kanadensiska talangen som tryggt nöp dit pucken bakom Andrej Vasilevskij .

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Pontus Holmberg tvåmålsskytt för Tampa

När det tredje målet kom drygt åtta minuter in i den tredje perioden såg Jets ut att gå mot en betryggande seger. Men det blev riktigt dramatiskt. Tampa kom nämligen rusande tillbaka in i matchen – och mycket tack vare Pontus Holmberg.

Den svenske genombrottsmannen fixade nämligen både 2–3 och 3–3 efter att Brandon Hagel spräckt Stuart Skinners nolla. De båda målen ger Holmberg 13 poäng (6+7) på 17 matcher den här säsongen. OS-forwarden är därmed på god väg att överträffa fjolårets personbästa på elva mål och 22 poäng.

Men trots Holmbergs fina utdelning var det Jets som fick sista skrattet. Med 1,6 sekunder kvar av den tredje perioden skickade nämligen Mark Scheifele in 4–3 i spel fem mot tre efter att gästerna haft både Yanni Gourde och Erik Cernak i utvisningsbåset.

Därmed tar Jets sin tredje raka seger efter att ha förlorat nio raka matcher dessförinnan.

Winnipeg – Tampa 4–3 (0–0, 2–0, 2–3)

Winnipeg: Cole Perfetti (7), Morgan Barron (3), Brayden Yager (1), Mark Scheifele (4).

Tampa: Pontus Holmberg 2 (6), Brandon Hagel (9).