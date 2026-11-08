Arvid Söderblom sätts upp på waivers efter en tung säsongsinledning. Foto: Nick Wosika-Imagn Images

Foto: USA Today Sports

Det här var säsongen då Chicago Blackhawks skulle börja ta steg i rätt riktning. Så har emellertid inte blivit fallet. Efter 18 matcher har laget bara tagit fyra segrar och har spelat in nio poäng. Bara Vancouver Canucks är sämre i hela NHL.

Efter den förnedrande 2–9-förlusten mot regerande Stanley Cup-mästarna Carolina Hurricanes natten mot söndag förvärrades situationen ytterligare. Laget låste in sig i omklädningsrummet efteråt för att ventilera insatsen.

Dagen efter debaclet agerar klubbledningen. Under söndagskvällen kom nämligen beskedet att man sätter upp sin svenska reservkeeper Arvid Söderblom på waivers, rapporterar Sportsnets Elliotte Friedman .

27-åringen saknar fortfarande en vinst den här säsongen och har efter fem matcher en räddningsprocent på 84,2 samt 4,67 insläppta mål per match. I mötet med Carolina avlöste han Spencer Knight efter 0–6-målet halvvägs in i drabbningen och stoppade sedan 13 av 16 skott under andra halvan av matchen.

Arvid Söderblom kan hamna i AHL

Enligt reportern Charlie Ruomeliotis , som täcker Blackhawks, ska det ha funnits en känsla inom klubben att man tvingats ge förstamålvakten Spencer Knight för många matcher eftersom det inte funnits något pålitligt alternativ bakom honom.

Arvid Söderblom är inne på sin sjätte säsong i Blackhawks organisation. Han kom dit som free agent från Skellefteå AIK 2022 och har sedan dess gjort 117 NHL-framträdanden för klubben samt ytterligare 71 matcher för farmarlaget Rockford Icehogs i AHL.

Där riskerar göteborgarna nu att hamna igen. Om inget annat NHL-lag gör anspråk på Söderblom inom de närmaste 24 timmarna kan Blackhawks degradera honom till farmarligan.

Arvid Söderblom har varit en del av Tre Kronors VM-lag de två senaste åren. I fjol gjorde han tre matcher under turneringen i Schweiz, men förlorade duellen med Magnus Hellberg om startjobbet. 2025 var han med och tog VM-brons hemma i Stockholm efter att ha varit tredjemålvakt bakom Jacob Markström och Samuel Ersson. Då blev det inga matcher i den blågula tröjan.

I Sverige spelade han vid sidan av Skellefteå juniorhockey för Frölunda HC samt med Tingsryds AIF i Hockeyallsvenskan.