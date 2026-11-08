Viktor Klingsell och Ola Palme vill inte möta Ryssland.

Foto: Simon Eld och Bildbyrån (montage).

NYKÖPING (HOCKEYSVERIGE.SE)

CAS beslut att släppa in Ryssland i samtliga internationella mästerskap inkluderade även vinterns JVM i Kanada, men att det skulle bli så redan till dess uteslöt många. Inte minst efter att Kanada meddelat att ryska spelare inte kommer att beviljas visum .

– Det är som Loke (Krantz) säger, jag tycker att det kanske inte var rätt beslut, men nu ser det väl ut som att de stängs av ändå kanske. Samtidigt är det inte vår grej att bestämma över, men det blir väl lite konstigt och chockerande när det ändå ser ut som det gör, sa Eddie Genborg till hockeysveirge.se tidigare i veckan.

Nu har IIHF ändå skickat ut ett reviderat spelschema där Norge strukits för att ge plats åt Ryssland .

Norge vann i fjol kvalet för att gå upp till A-turneringen , men är det lägst rankade laget. Därmed kan flera av spelarna gå miste om den dröm de kämpat för sedan långt innan den där turneringen för ett år sedan.

Viktor Klingsell och Ola Palme är två av Juniorkronorna spelare med norska lagkamrater aktuella för JVM.

– Jag vaknade upp i chock imorse. Jag tycker att det är helt sjukt att de får kliva in direkt i A-VM. Om de ska komma tillbaka, vilket jag inte tycker att de ska, så får de börja i lägsta divisionen och jobba sig upp därifrån. Det är extra tråkigt för Elis Hansson som jag har spelat med i många år. Vi är väldigt bra kompisar och hängt mycket på sidan i Skellefteå AIK. Jag tycker väldigt synd om hela Norge, och speciellt min kompis, säger Klingsell till hockesverige.se.

Ola Palme fortsätter efter turneringssegern i Nyköping:

– Det är tråkigt såklart. Felix Timraz-Westin (målvakt i Växjö Lakers) är en klasskompis och det hade varit jättekul att spela JVM mot honom. Tråkigt ifall det skulle bli så att Norge petas.

Klingsell: "Norge har jobbat sig till sin plats"

Både Felix Timraz-Westin och Elis Hansson är halvsvenskar, men har valt att spela för Norge, säkerligen med sådana här mästerskap i åtanke, och den ökade chansen att uppfylla den drömmen.

– Jag har inte pratat med honom om det, men jag ska absolut snacka med honom om vad som händer. De har gått bra i sin turnering och jag såg att han även gjorde något mål, så det är absolut tråkigt, för det verkar som att han kommer ta en plats i deras trupp, berättar Klingsell om Elis Hansson.

– Nej, jag har faktiskt inte pratat med honom om det än, men det kommer väl komma upp. Det är tråkigt om det blir så, säger Palme om Timraz-Westin.

Norge får isåfall spela B-VM, vad känner du när du hör det?

– Norge har jobbat sig till sin plats. Jag tycker inte att Ryssland kan komma in där och ta den. Det är helt sjukt, tycker jag, säger Klingsell.

– Det hade såklart varit väldigt tråkigt för dem. De har jobbat sig upp och jag tycker att de förtjänar att vara där, säger Palme.

Vill inte möta Ryssland i JVM: "Får hålla sig i sitt egna land"

"Vi hoppas att sista ordet inte är sagt", har Norge och generalsekreterare Petter Salsten svarat och i sin tur har Svenska Ishockeyförbundet meddelat att man står fast vid sin ståndpunkt.

– Om Sverige ställs mot Ryssland kommer vi inte att spela den matchen, sa generalsekreteraren Tony Wiréhn i ett uttalande under söndagen.

Viktor Klingsell och Ola Palme är inne på samma spår.

– Absolut inte, det är inget jag hade kunnat tänka mig att göra (spela mot Ryssland). De ska inte få möta andra länder, de får hålla sig i sitt egna land, säger Skellefteå-talangen.

– Jag hade inte heller velat möta Ryssland. Vi vill bara spela hockey så det är lite tråkigt, men vi kan inte göra så jättemycket här, avslutar Palme.