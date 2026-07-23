Överens med VM-målvakten

Jet Greaves är överens med Columbus Blue Jackets.

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Tidigare i veckan kom uppgifter om att Columbus Blue Jackets och Jet Greaves var fem miljoner dollar ifrån varandra, samtidigt som skiljedomstol väntade. Sportsnets insider Elliotte Friedman kom med rapporten och siffran som den kanadensiske VM-målvakten ville åt till sitt nya kontrakt var 7,5 miljoner.

– Kom ihåg att dessa är strategiska, men det är stort skillnad, skrev insidern samtidigt inför skiljedomstolen denna torsdag.

Nu har parterna nått en lösning, enligt samme Friedman.

Den 25-årige kanadensaren, som var restricted free agent, får ett treårsavtal med en lönetaksträff på fem miljoner dollar. Alltså inte riktigt de 7,5 han själv lade fram, men också långt ifrån de 812 500 dollar han tidigare haft, och de 2,8 Columbus föreslog.

Jet Greaves tingades aldrig i NHL-draften utan nådde ligan via OHL. Den senaste säsongen blev det stora genombrottet med 55 av hans hittills 76 framträdanden i grundserien, samt en debut i det kanadensiska landslaget genom åtta VM-matcher i turneringen 2026.