Vancouver Canucks fortsätter att rensa ut truppen och skapa capspace.

Samtidigt har man nu sett till att man har fler draftval i sommar än vanligt.

Elias Petterssons Vancouver fortsätter att sälja ut truppen. Foto: Bildbyrån

Förra året ”tvingades” Vancouver Canucks att agera. Det var frågan om vem de skulle behålla mellan J.T. Miller eller Elias Pettersson. Efter konflikten dem emellan, som blev offentlig och officiell, försvann amerikanen till New York Rangers i en trejd.

Under säsongen har Vancouver gått riktigt tufft i ligan, och fortsatt att rensa ur sitt lag på stjärnor. Samtidigt som det ryktats om att Elias Pettersson skulle försvinna har man valt att byta bort superstjärnan Quinn Hughes. Ännu är det inte helt klart om man avser att göra samma sak med EP40.

Det har ryktats om en flytt för Pettersson till flera klubbar i NHL, vilket du kan läsa mer om här.

Satsar på draftval

På måndagen fortsatte man sin utrensning av truppen och Canucks kunde offentliggöra att man trejdat bort Kiefer Sherwood till San Jose Sharks. Forwarden har gjort 63 poäng i NHL för Canucks sedan han kom från Nashville 2024.

Den 25-årige AHL-backen Cole Clayton går andra hållet, liksom två andrarundeval i NHL-draften. Ett 2026 och ett året efter.

Därmed har Vancouver en hel del att vänta sig i draften i år. Man har trejdat till sig ett extraval i första- och andrarundan och har därmed två i varje runda. Sedan har man trejdat bort sitt val i tredjerundan men har kvar i fjärde, femte och sjätte.

General Manager Patrik Allvin announced today that the #Canucks have acquired Cole Clayton and 2nd round picks in both the 2026 and 2027 NHL Entry Drafts from the San Jose Sharks in exchange for Kiefer Sherwood.



DETAILS | https://t.co/joq7WzUoYv pic.twitter.com/uZpdUPJxMS — Vancouver Canucks (@Canucks) January 19, 2026

Source: Kiefer Sherwood @ Elite Prospects