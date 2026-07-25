Cole Sillinger stannar i Columbus.

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Columbus Blue Jackets och Cole Sillinger har enats om ett tre år långt kontrakt. De undviker därmed en skiljedomstol. Kontraktet är värt strax över 13 miljoner dollar och har en lönetaksträff på 4,625 miljoner dollar per säsong.

Det kommer efter en säsong där 23-åringen enbart stod för 33 poäng på 81 matcher. Tangerat personbästa från säsongen innan, men då spelade han också bara 66 matcher. Forwarden har totalt gjort 367 matcher för Columbus sedan han debuterade för klubben säsongen 21/22.

De draftade honom i första rundan av NHL-draften 2021, då som tolva.

Nu hoppas Columbus på att Cole Sillinger ska ta nästa steg i sin utveckling och bli en ännu farligare forward. Under junioråren producerade han starka siffror i både den kanadensiska juniorligan och i USHL.