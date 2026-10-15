Stod för ovanlig bedrift i nattens brödrakamp

Cole Hutson och Lane Hutson.

Foto: Nick Wass/AP/Alamy

För första gången i NHL -karriären möttes bröderna Hutson, Lane och Cole , i natt när Washington Capitals tog emot Montréal Canadiens .

Båda spelarna utmärkte sig i matchen, där Lane Hutson stod för ett av Montréals mål medan Cole Hutson noterades för en assist i matchen som Washington lyckades vinna med 5–4. Därmed fick lillebror Cole lämna isen som vinnare i brödrakampen.

– Det hade varit roligt att vinna, men jag är stolt över honom. Han var grym i kväll och det var roligt att titta på honom. Han kommer att vara bra under en lång tid framöver, säger storebror Lane Hutson i ett videoklipp på Canadiens hemsida .

Stod för ovanlig bedrift

Enligt NHL Public Relations var detta blott den andra gången i NHL:s historia som två bröder båda noterades för poäng i deras första match mot varandra. Tidigare är det bara bröderna Hughes, Luke och Quinn, som lyckats med bedriften när de möttes för första gången i december 2023.

Cole Hutson spelade fram till Jordan Kyrous 1–1-mål i den första perioden, men bara några minuter senare såg storebror Lane till att ge Canadiens ledningen på nytt då han med ett pricksäkert skott överlistade Charlie Lindgren från slottet. Lane noterades även för en assist på Nick Suzukis sena reducering, men fick trots sina två poäng lämna isen som förlorare.

Stjärnvärvningen blev hjälte

Annars var Alex Tuch den stora segerorganisatören för Capitals, då sommarens stjärnvärvning stod för två fullträffar i matchen, däribland det matchvinnande 5–3-målet, och lämnade isen med tre poäng på kontot.

Adam Engström gjorde sin fjärde match för Canadiens och loggade strax under tolv minuters istid och lämnade isen med +2 i plus/minus-statistiken.

Washington Capitals – Montréal Canadiens 5–4

Washington: Alex Tuch 2 (5), Jordan Kyrou (2), Ivan Mirosjnitjenko (1), Justin Holl (2).

Montréal: Josh Anderson 2 (4), Lane Hutson (2), Nick Suzuki (4).



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