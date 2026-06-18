Uppgifter: Säkrar succétränaren – överens om nytt flerårskontrakt

Spencer Carbery är i Washington för att stanna. Foto: Isaiah J. Downing-Imagn Images

Foto: USA TODAY Sports

Washington Capitals väljer att satsa vidare på Spencer Carbery.

Enligt David Pagnotta från The Fourth Period och Daily Faceoff har Capitals och huvudtränaren nått en överenskommelse om en flerårig kontraktsförlängning. Några detaljer kring avtalets längd eller ekonomiska villkor har ännu inte offentliggjorts.

Carbery hade ett år kvar på det fyraårskontrakt han skrev på när han anställdes av Washington inför säsongen 2023/24. Att det nu handlar om en flerårig förlängning innebär att han åtminstone ser ut att vara kontrakterad till och med säsongen 2028/29, och möjligen ännu längre.

Beskedet kommer trots att Capitals nyligen avslutade sin svagaste säsong under Carberys ledning. Washington slutade fyra i Metropolitan Division med ett facit på 43 segrar, 30 förluster och nio övertidsförluster. Laget samlade ihop 95 poäng och missade slutspelet med fyra poängs marginal.

Spencer Carbery vann Jack Adams Award 2025

Samtidigt var säsongen långt ifrån ett misslyckande sett till helheten. Capitals noterade fler poäng än flera slutspelslag i Western Conference och föll delvis offer för den ojämna poängfördelningen mellan konferenserna. Dessutom kom laget från en succésäsong 2024/25 med 111 poäng, vilket gjorde att en viss tillbakagång var väntad.

Sedan Carbery tog över som huvudtränare har Capitals radat upp ett starkt facit. På tre säsonger har Washington samlat ett resultat på 134–83–29, vilket motsvarar en poängprocent på 60,4 – den åttonde bästa i NHL under samma period. Han belönades också med Jack Adams Award som NHL:s bästa coach i fjol.

Jobbade med Kanada under hockey-VM

Under Carberys ledning har Capitals nått slutspelet två gånger. Den största framgången kom 2025 när laget besegrade Montreal Canadiens i den första slutspelsrundan.

Innan han blev huvudtränare i Washington arbetade Carbery som assisterande tränare i Toronto Maple Leafs mellan 2021 och 2023. Dessförinnan var han huvudtränare för Capitals farmarlag Hershey Bears i AHL.

Den gångna våren ingick han även i Kanadas tränarstab vid Hockey-VM, där det blev en fjärdeplats efter förlust mot Finland i semifinalen och Norge i bronsmatchen.