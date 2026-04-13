Rasmus Dahlin lyfts fram som NHL:s bäste back – av en av de bästa backarna i ligan i modern tid. Den tidigare storspelaren Chris Pronger anser att Buffalo Sabres svenska lagkapten borde få Norris Trophy som ligans bäste back.

– En välrundad superstjärna, skriver Pronger om Dahlin på plattformen X.

Foto: Geoff Burke-Imagn Images & Hockey Night in Canada

Rasmus Dahlin får äntligen spela slutspelshockey.

Härom veckan lyckades hans Buffalo Sabres säkra sin första slutspelsplats i NHL sedan 2011. Dahlin, som fyller 26 år under måndagen, har varit en viktig del i deras framgång den här säsongen.

Trots de tuffa utmaningar han behövt hantera utanför isen, med fästmön Carolinas hälsotillstånd, har han levererat storartat för Sabres. På 76 matcher har lagkaptenen svarat för 72 poäng (19+53).

Hans storspel uppmärksammas nu av en gammal storback.

Chris Pronger: ”Rasmus Dahlin förtjänar Norris Trophy”

Under lördagens Hockey Night in Canada lyfte Chris Pronger fram Rasmus Dahlin som ligans, i hans ögon, bästa back under säsongen 2025/26.

– Jag har honom personligen som nummer ett på min lista, säger Pronger.

– Jag älskar hur han försvarar, han tävlar så hårt och tar sig under skinnet på motståndarnas bästa spelare. Och han är så talangfull offensivt och driver deras offensiv.

Pronger får medhåll av Sportsnets Elliotte Friedman i sändningen medan tidigare NHL-backen Kevin Bieksa, den tredje medlemmen av panelen, håller Cale Makar över de övriga.

So many incredible defenseman in the NHL right now. Sometimes it is hard to differentiate but my choice is Rasmus Dahlin for the Norris. He is stellar at both ends of the rink and continues to evolve and improve. Well rounded superstar! #sabrehood https://t.co/zpdoxLZXsK — Chris Pronger (@chrispronger) April 12, 2026

Chris Pronger vet ett och annat om att vara NHL:s bästa back. Han vann själv Norris Trophy år 2000 och tog dessutom hem Hart Trophy som ligans mest värdefulla spelare samma år.

Under sin karriär spelade han 1 167 matcher och gjorde 698 poäng samtidigt som han samlade på sig 1 590 utvisningsminuter. Han vann en Stanley Cup med Anaheim Ducks 2007 och har en plats i Triple Gold Club tack vare att han också vunnit två OS-guld (2002 och 2010) samt ett VM-guld (1997) med Kanada under karriären.

2015 valdes Chris Pronger in i Hockey Hall of Fame.

