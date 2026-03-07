Ställd när legendaren ringde: ”Jag visste inte vem det var”

Michael Brandsegg-Nygård är återkallad till NHL.

Den tidigare Skellefteå-forwarden visste dock först inte vem som ringde – när han blev uppkallad av Detroit Red Wings.

– Jag hade inte Steve Yzermans nummer inlagt, så jag visste först inte vem det var, säger han enligt podcasten The Mullet.

Michael Brandsegg-Nygård i spel för Detroit tidigare under säsongen. Foto: Bildbyrån

Michael Brandsegg-Nygård är i jätteform och har gjort åtta poäng på de fem senaste matcherna i AHL. Nu står det klart att han återkallas till NHL. Den tidigare Mora– och Skellefteå-forwarden började säsongen i NHL med nio matcher där, innan han har fick fortsätta den i AHL.

För Grand Rapids Griffins har han gjort 37 poäng på 50 matcher.

För två dagar sedan skadade sig Dylan Larkin otäckt i matchen mot Vegas Golden Knights. Därmed väntas Brandsegg-Nygård ersätta stjärnan.

”Jag visste först inte vem det var..”

För den norska NHL-podcasten The Mullet berättar han nu att det uppstod förvirring när Detroit Red Wings general manager Steve Yzerman ringde upp honom.

– Jag visste först inte vem det var för jag hade inte Steve Yzermans nummer inlagt. Därför gav jag min mobil till materialaren som sa att det var Steve. Då snackade jag med honom.

Steve Yzerman är en sann legendar i Detroit och gjorde 1755 poäng på 1514 matcher för laget. Han vann tre Stanley Cup-trofeer och ett OS-guld. Dessutom var han med och tog hem en Canada Cup-trofé med Kanada.