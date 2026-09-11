Chockbeskedet: Avslutar karriären

Här kommer ett besked som nog överraskar många. Den svenske NHL-stjärnan John Klingberg väljer att avsluta karriären. John Klingberg har under de senaste säsongerna dragits med flera tunga skador och har de fyra senaste säsonger representerat fyra olika klubbar i NHL, senast San Jose Sharks. Nu meddelar han att kroppen inte längre vill samarbeta.

– Jag känner att så fort jag ska trycka på och vara atletisk så vill inte kroppen längre. Och när du ger så mycket, men inte känner att du får tillbaka. Till slut tar motivationen slut. De tankarna har jag väl gått i lite de senaste åren, i förhoppning om att den sista operationen skulle göra att jag kände mig hundra procent igen. Men så har det inte riktigt blivit, säger han till SVT.

Klingberg har genomgått tre höftoperationer under sin spelarkarriär och stundtals har smärtan varit så stark att han tvingats till smärtstillande.

– Det var mycket sprutor där mot slutet av min tid i Dallas, och under tiden i Anaheim och första tiden i Toronto. Då var det en del sprutor tills jag valde att göra den här operationen där de byter hela leden. Men utöver det har jag spelat på antiinflammatoriska piller och smärtstillande egentligen hela min karriär.

Slutar efter 12 säsonger i NHL

John Klingberg fostrades i Frölunda HC och debuterade i Elitserien säsongen 10/11. Säsongen 11/12 flyttade han till Finland och spel i Jokerit. Samma säsong var han också med och vann JVM-guld med Juniorkronorna. 14/15 blev Klingbergs första säsong i NHL med Dallas Stars, där han spenderade åtta säsonger och tog laget till Stanley Cup-final 2020 i det speciella covid-slutspelet som avgjordes i Kanada. Totalt har Klingberg registrerats för 700 matcher i NHL och 443 poäng.

John Klingberg har också spelat fyra VM-turneringar med Tre Kronor med dubbla VM-guld 2017 och 2018.

Det blir nya jobbet

Samtidigt meddelar han i en intervju med SVT att han blir ny expert på kanalen.

– Det känns väldigt inspirerande faktiskt. Det är någonting som jag har tyckt att jag hade kunnat göra bra framåt i livet när jag väl ska sluta med hockeyn. Så jag är väldigt exalterad över att få den här chansen, säger han till SVT.