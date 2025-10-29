Connor Bedard sköt hattrick på Linus Ullmark

Chicago segrade – 7–3 mot Ottawa

Connor Bedard tremålsskytt för Chicago

Seger nummer 5 för Chicago

Chicago besegrade Ottawa på hemmaplan i onsdagens möte i NHL. 7–3 (3–0, 1–3, 3–0) slutade matchen.

Chicago stod för tre raka mål i första perioden när laget gick upp till till 3–0. Chicago ökade ledningen till 4–0, på nytt genom Connor Bedard efter 2.59 i andra perioden.

Ottawa reducerade dock med tre mål till 4–3-läge genom Jake Sanderson, Mike Amadio och Tim Stützle i andra perioden. Chicago startade tredje perioden bäst och gick från 4–3 till 7–3 genom mål av Connor Bedard, Ryan Donato och Frank Nazar och avgjorde matchen.

Båda lagen har nu tre segrar och två förluster på de senaste fem matcherna, Chicago med 15–12 och Ottawa med 21–14 i målskillnad.

För Ottawa gör resultatet att man nu ligger på fjärde plats i tabellen medan Chicago är på femte plats.

Lagen ställs mot varandra på nytt den 20 december i Canadian Tire Centre.

I nästa match möter Chicago Winnipeg borta på fredag 31 oktober 01.00.

Chicago–Ottawa 7–3 (3–0, 1–3, 3–0)

NHL, United Center

Första perioden: (Louis Crevier, Nick Foligno), 2–0 (12.18) Louis Crevier (Jason Dickinson, Alex Vlasic), 3–0 (17.53) Connor Bedard.

Andra perioden: 4–0 (22.59) Connor Bedard (Matt Grzelcyk, Artjom Levsjunov), 4–1 (24.57) Jake Sanderson (Drake Batherson, Tim Stützle), 4–2 (27.09) Mike Amadio (Artiom Zub), 4–3 (28.31) Tim Stützle.

Tredje perioden: 5–3 (43.55) Connor Bedard (Ryan Greene), 6–3 (48.24) Ryan Donato, 7–3 (52.47) Frank Nazar (Nick Foligno).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Chicago: 3-1-1

Ottawa: 3-1-1

Nästa match:

Chicago: Winnipeg Jets, borta, 31 oktober

Ottawa: Calgary Flames, hemma, 31 oktober