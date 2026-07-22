Vill ha hem legendaren: "Dörren står alltid öppen"

Patrick Kane är på väg hem till Chicago.

Foto: James Guillory-Imagn Images / USA Today Sports

Patrick Kane är en av Chicagos största spelare genom alla tider. Han har vunnit tre Stanley Cup med klubben och var i över ett decennium deras största stjärna. Under säsongen 22/23 valde han däremot att lämna klubben.

De gick in i en rebuild och veteranen gick då istället för att fortsätta utmana om Stanley Cup. Först blev det en kort stint i New York Rangers innan han de senaste tre säsongerna har spelat för Detroit Red Wings.

När marknaden öppnade den första juli var ikonen ett av de största namnen. Nu är vi över tre veckor in på fönstret - och han har ännu inte skrivit på något nytt kontrakt. Nu börjar också Chicago Blackhawks drömma om att få tillbaka sin tidigare superstjärna. Bland annat har Connor Bedard sagt att han hoppas få spela med Kane nästa säsong.

– Jag tycker inte det är rätt av mig att kommentera hans process under offseason. En kille som ”Kaner” har gjort i princip allt som går att göra inom den här sporten. Han har inspirerat alla unga spelare som lirar ishockey idag genom det han har åstadkommit, och han har förtjänat rätten att ta den tid han behöver för att fatta sitt beslut, säger general manager Kyle Davidson i OverDrive.

Patrick Kane tillbaka till Chicago?

Efter Connor Bedards uttalande har ryktena kring Patrick Kane intensifierats. Det sägs nu att han väljer mellan en återkomst till Chicago - eller att skriva på för Buffalo Sabres, för att flytta tillbaka till sin hemstad.

Samtidigt har han kvar sin bas i Chicago och är runt klubben ofta. Det återstår nu också att se om parterna lyckas komma överens om en återförening.

– Vi träffar honom hela tiden. Han tränar i vår anläggning under offseason. Vi avvaktar hans beslut, men han vet att vår dörr alltid står öppen. Han är en Blackhawk i hjärtat för alltid, även om han inte bär vår tröja. Vi känner en enorm vördnad, respekt och kärlek för Patrick Kane, så vi låter honom fatta sitt beslut och så får vi se var han hamnar när den dagen kommer, säger Davidson.