Mason West draftades av Chicago Blackhawks i första rundan i somras. Men han är inte bara vass på isen. Som amerikansk fotbollsspelare inledde han high school-säsongen med att göra fyra touchdowns.

Mason West är inte bara en stor hockeytalang – han är en framgångsrik quarterback också. Foto: Steven Ellis/The Nation Network & Edina High School

En av NHL:s stora talanger visar att han även kan prestera på fotbollsplanen.

På torsdagskvällen fick Chicago Blackhawks-talangen Mason West en smakstart på sitt sista år med Edina High Schools amerikanska fotbollslag. West stod för fyra touchdowns mot Hopkins i en 49–21-seger.

West draftades i förstarundan, som nummer 29 totalt, av Blackhawks i NHL-draften 2025. Det var redan klart att 18-åringen skulle spela amerikansk fotboll under hösten för att senare den här säsongen ansluta till Fargo Force i juniorligan USHL.

Enligt 247 Sports är West en trestjärnig rekryt och rankas som den 13:e bästa quarterbacken i delstaten Minnesota. Även om hans idrottsliga framtid tydligt finns på isen, har han fått erbjudanden från Division I-fotbollsprogram som Kent State och Marshall. Dock har ingen av skolorna som visat intresse för West några egna hockeyprogram.

First-round 2025 NHL Draft pick Mason West and Edina football head coach Jason Potts talk about the special bond of high school football, his decision to play his senior year, and the support from the @NHLBlackhawks 🏈🏒 @edinahornets @EHSHornetsFB pic.twitter.com/XbEAGEfVRd — The Lake Conference Network (@lakeconference_) August 28, 2025

Mason West ska spela collegehockey 2026/27

Hans passion för hockeyn är tydlig. Inte bara genom hans höga draftstatus, utan också eftersom han har bestämt sig för att flytta till East Lansing för att ansluta till ett starkt program på Michigan State University hösten 2026.

I Edina High Schools hockeylag har West hjälpt det historiskt framgångsrika programmet, bland annat genom att hjälpa Hornets vinna delstatsmästerskapet som sophomore 2024, innan han förra säsongen togs ut i All-Tournament Team.

Daily Faceoffs draftexpert Steven Ellis menar att Wests storlek gör honom till en kraft på isen och en talang värd att hålla ögonen på.

”Han är en 198 centimeter lång center som älskar att övermanna backar och besegra motståndare med skicklighet, har Ellis skrivit. ”Han tillbringade större delen av året med att spela high school-hockey men avslutade säsongen med några utmärkta insatser för USHL:s Fargo Force. Varje gång jag ser honom hittar han ett sätt att bli bättre. Potentialen är enorm och han kämpar inte med de egenskaper som vissa andra stora forwards kan ha problem med, som långsammare händer och fötter.”

