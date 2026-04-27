”Om vi inte är j-vligt generade, vet jag inte vad jag ska säga”

Boston Bruins klev ut i söndagskvällens nyckelmatch och levererade en av säsongens sämsta insatser – inför buande hemmafans. Efter 1–6 mot Buffalo Sabres ligger man under med 1–3 i slutspelsserien – till backkuggen Charlie McAvoys stora förtret.

– Om vi, man mot man här inne, inte är jävligt generade över det som just hände, då vet jag inte vad jag ska säga, säger den amerikanske OS-backen efter den pinsamma insatsen.

Jeremy Swayman lämnar irriterat isen efter att ha blivit utbytt i match fyra mot Buffalo Sabres i Stanley Cup-slutspelet. Foto: AP Photo/Charles Krupa

Match fyra i första rundan av Stanley Cup-slutspelet 2026 mot Buffalo Sabres gick inte alls enligt plan för Boston Bruins.

Underläge med 1–2 i matcher efter att ha tappat den första matchen på hemmais i TD Garden, och på söndagen kollapsade Bruins fullständigt. Sabres gick snabbt upp till 3–0 redan under matchens första tio minuter och utökade sedan till 6–0 tidigt i den andra perioden.

– Det är inte över efter tre matcher, så vi har allt att spela för, och vi vet att vi är ett mycket bättre lag än det vi visade.

Det fanns gott om skäl till skam i Bostons omklädningsrum – något som också syntes i lagets kroppsspråk under hela matchen. Oavsett om det handlade om att Sean Kuralys reducering med mindre än en minut kvar inte gav någon anledning till firande, eller om målvakten Jeremy Swaymans tydliga utskällning mot bänken efter att han blivit utbytt.

Jeremy Swayman had some WORDS for the Bruins bench after being pulled 😳 pic.twitter.com/9lSbs9rj1d — B/R Open Ice (@BR_OpenIce) April 26, 2026

Boston Bruins kan bli utslagna ur Stanley Cup-slutspelet 2026

Nu, efter att ha förlorat match tre och i princip inte dykt upp i match fyra, reser Bruins tillbaka till Buffalo där de står inför eliminering – i vad som väntas bli en högljudd och fientlig atmosfär. Dessutom med frågetecken för svenske forwarden Viktor Arvidsson som tvingades avbryta söndagens match efter en hård tackling från Mattias Samuelsson.

Det är en tung vändning i en matchserie som började lovande för Boston. Bruins dominerade stora delar av match ett innan de tappade ledningen sent, men studsade tillbaka starkt i match två och snodde åt sig hemmafördelen.

De hade dominerat 100 av de första 120 minuterna i serien, men Sabres lyckades vända på allt i TD Garden.

Trots söndagens fiasko har Swayman fortfarande en räddningsprocent på 90,0 i serien och har i stort sett gjort sitt jobb. Men för att förlänga serien bortom fem matcher krävs en betydligt starkare insats från laget framför honom.

Match fyra spelas i KeyBank Center natten mot onsdag svensk tid, med nedsläpp 01.30.