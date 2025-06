Legendarerna väljs in i Hockey Hall of Fame

Hockey Hall of Fame blir ett par tunga legendarer rikare till hösten. Under tisdagskvällen meddelade urvalskommittén att man bland annat valt in backstjärnorna Zdeno Chára och Duncan Keith tillsammans med de offensiva storstjärnorna Joe Thornton och Aleksandr Mogilnij.

Joe Thornton, Zdeno Chára, Aleksandr Mogilnij och Duncan Keith finns bland spelarna som väljs in i Hockey Hall of Fame 2025. Foto: Alamy & Bildbyrån (montage)

Årets kull av Hall of Fame-spelare har blivit avtäckt.

På tisdagskvällen basunerade urvalskommittén ut sina vl för 2025 då fyra tidigare NHL-stjärnor, två damspelare och två så kallade byggare fick sina namn upplästa.

Bland NHL-spelarna är det en skara prominenta herrar som kommer in till hösten.

Zdeno Chára – den slovakiske ikonen är en av de mest respekterade försvararna i ligans historia. Med sina 206 centimeter var han den längsta spelaren som någonsin spelat i NHL, och han blev känd för sin fysiska spelstil, sitt ledarskap och sitt hårda slagskott. Chára spelade totalt 1 680 grundseriematcher – flest av alla backar genom tiderna – och representerade New York Islanders, Ottawa Senators, Boston Bruins och Washington Capitals under sin karriär. Han var lagkapten i Boston i 14 säsonger och ledde laget till Stanley Cup-seger 2011. År 2009 belönades han med Norris Trophy som ligans bästa back. Chára avslutade sin NHL-karriär 2022, efter 24 säsonger. Under lockoutsäsongen 2004/05 spelade han för Färjestad i elitserien.



– den slovakiske ikonen är en av de mest respekterade försvararna i ligans historia. Med sina 206 centimeter var han den längsta spelaren som någonsin spelat i NHL, och han blev känd för sin fysiska spelstil, sitt ledarskap och sitt hårda slagskott. Chára spelade totalt 1 680 grundseriematcher – flest av alla backar genom tiderna – och representerade New York Islanders, Ottawa Senators, Boston Bruins och Washington Capitals under sin karriär. Han var lagkapten i Boston i 14 säsonger och ledde laget till Stanley Cup-seger 2011. År 2009 belönades han med Norris Trophy som ligans bästa back. Chára avslutade sin NHL-karriär 2022, efter 24 säsonger. Under lockoutsäsongen 2004/05 spelade han för Färjestad i elitserien. Duncan Keith – den kanadensiske backen gjorde sig ett namn som en av 2000-talets mest framgångsrika tvåvägsbackar. Han spelade merparten av sin karriär i Chicago Blackhawks, där han var en nyckelspelare under lagets dynasti på 2010-talet. Keith vann tre Stanley Cup-titlar med Chicago (2010, 2013 och 2015) och belönades med två Norris Trophy som ligans bästa back (2010 och 2014). Under slutspelet 2015 utsågs han dessutom till Conn Smythe Trophy-vinnare som mest värdefulla spelare. Totalt spelade han 1 256 grundseriematcher och avslutade karriären med en säsong i Edmonton Oilers innan han pensionerade sig 2022.



– den kanadensiske backen gjorde sig ett namn som en av 2000-talets mest framgångsrika tvåvägsbackar. Han spelade merparten av sin karriär i Chicago Blackhawks, där han var en nyckelspelare under lagets dynasti på 2010-talet. Keith vann tre Stanley Cup-titlar med Chicago (2010, 2013 och 2015) och belönades med två Norris Trophy som ligans bästa back (2010 och 2014). Under slutspelet 2015 utsågs han dessutom till Conn Smythe Trophy-vinnare som mest värdefulla spelare. Totalt spelade han 1 256 grundseriematcher och avslutade karriären med en säsong i Edmonton Oilers innan han pensionerade sig 2022. Joe Thornton – den kanadensiske centern räknas som en av de mest skickliga passningsspelarna i ligans historia. Han draftades som förstaval av Boston Bruins 1997 och fick sitt stora genombrott efter en trejd till San Jose Sharks 2005, där han snabbt etablerade sig som en av ligans största stjärnor. Samma säsong vann han både Art Ross Trophy som poängligavinnare och Hart Trophy som NHL:s mest värdefulla spelare. Thornton var lagkapten i San Jose i flera år och blev en symbol för lagets långa framgångsperiod, som kulminerade i en finalplats 2016. Totalt spelade han 1 714 grundseriematcher och gjorde över 1 500 poäng. Han avslutade karriären med kortare sejourer i Toronto Maple Leafs och Florida Panthers innan han officiellt pensionerade sig 2023.



– den kanadensiske centern räknas som en av de mest skickliga passningsspelarna i ligans historia. Han draftades som förstaval av Boston Bruins 1997 och fick sitt stora genombrott efter en trejd till San Jose Sharks 2005, där han snabbt etablerade sig som en av ligans största stjärnor. Samma säsong vann han både Art Ross Trophy som poängligavinnare och Hart Trophy som NHL:s mest värdefulla spelare. Thornton var lagkapten i San Jose i flera år och blev en symbol för lagets långa framgångsperiod, som kulminerade i en finalplats 2016. Totalt spelade han 1 714 grundseriematcher och gjorde över 1 500 poäng. Han avslutade karriären med kortare sejourer i Toronto Maple Leafs och Florida Panthers innan han officiellt pensionerade sig 2023. Aleksandr Mogilnij – den ryske forwarden var en banbrytande spelare både på och utanför isen. Han blev historisk 1989 som den första sovjetiska spelaren att hoppa av till Nordamerika och spela i NHL utan tillstånd från staten. Mogilnij inledde karriären i Buffalo Sabres, där han 1992/93 gjorde hela 76 mål – en av de högsta noteringarna i NHL:s historia. Han spelade senare för Vancouver Canucks, New Jersey Devils och Toronto Maple Leafs, och vann Stanley Cup med Devils 2000. Under sin karriär gjorde han totalt 473 mål och 1 032 poäng på 990 grundseriematcher. Mogilnij var känd för sin fart, skicklighet och målskytte, och blev en föregångsfigur för ryska spelare i NHL.

Jennifer Botterill och Brianna Decker invalda i Hockey Hall of Fame 2025

På damsidan ansluter två nya spelare med tunga meriter från den internationella scenen:

Jennifer Botterill – kanadensisk forward och en av de mest framstående spelarna i damhockeyns historia. Hon representerade det kanadensiska landslaget i över ett decennium och vann tre OS-guld (2002, 2006, 2010) samt ett OS-silver (1998) under en dominant epok för Kanada. På VM-nivå blev det fem guld och fyra silver. Botterill var känd för sin skridskoåkning, spelskicklighet och förmåga att prestera i viktiga matcher. Hon hade också en framgångsrik universitetskarriär med Harvard, där hon vann Patty Kazmaier Award som bästa spelare i NCAA två gånger. Efter att ha avslutat sin aktiva karriär 2011 har hon blivit en respekterad TV-expert inom ishockey.



– kanadensisk forward och en av de mest framstående spelarna i damhockeyns historia. Hon representerade det kanadensiska landslaget i över ett decennium och vann tre OS-guld (2002, 2006, 2010) samt ett OS-silver (1998) under en dominant epok för Kanada. På VM-nivå blev det fem guld och fyra silver. Botterill var känd för sin skridskoåkning, spelskicklighet och förmåga att prestera i viktiga matcher. Hon hade också en framgångsrik universitetskarriär med Harvard, där hon vann Patty Kazmaier Award som bästa spelare i NCAA två gånger. Efter att ha avslutat sin aktiva karriär 2011 har hon blivit en respekterad TV-expert inom ishockey. Brianna Decker – amerikansk center och en av de mest respekterade spelarna i den moderna damhockeyn. Hon var en nyckelspelare för det amerikanska landslaget i över ett decennium och hjälpte USA att vinna OS-guld 2018 samt OS-silver 2014 och 2022 (även om hon missade större delen av 2022-turneringen på grund av skada). I VM-sammanhang tog hon hem sex guld och tre silver och var känd för sin tuffhet, skicklighet och sitt ledarskap. Decker hade även en framgångsrik collegkarriär med University of Wisconsin, där hon vann Patty Kazmaier Award 2012 som bästa spelare i NCAA. Hon spelade professionellt i både CWHL och NWHL och var en stark förespråkare för bättre villkor för kvinnliga spelare. Efter att ha avslutat sin aktiva karriär 2023 har hon fortsatt att engagera sig i utvecklingen av damhockey.

I byggarkategorin, där tränare och ledare får plats, har två nya namn tillkommit i Hockey Hall of Fame 2025:

Jack Parker – legendarisk amerikansk ishockeytränare som förknippas starkt med Boston University, där han ledde herrlaget i hela 40 (!) säsonger mellan 1973 och 2013. Under hans långa och framgångsrika karriär blev BU en av de mest respekterade skolorna i collegehockeyn. Parker vann över 890 matcher – vilket gör honom till en av de mest vinstrika tränarna i NCAA:s historia – och ledde laget till tre nationella mästerskapstitlar (1978, 1995 och 2009). Han coachade otaliga framtida NHL-spelare och var känd för sin taktiska skicklighet, ledarskapsförmåga och lojalitet till universitetet. Utanför isen bidrog han också starkt till utvecklingen av collegehockey som helhet. Parker pensionerade sig 2013 och är ihågkommen som en ikon inom amerikansk universitetsidrott och en mentor för generationer av spelare.



– legendarisk amerikansk ishockeytränare som förknippas starkt med Boston University, där han ledde herrlaget i hela 40 (!) säsonger mellan 1973 och 2013. Under hans långa och framgångsrika karriär blev BU en av de mest respekterade skolorna i collegehockeyn. Parker vann över 890 matcher – vilket gör honom till en av de mest vinstrika tränarna i NCAA:s historia – och ledde laget till tre nationella mästerskapstitlar (1978, 1995 och 2009). Han coachade otaliga framtida NHL-spelare och var känd för sin taktiska skicklighet, ledarskapsförmåga och lojalitet till universitetet. Utanför isen bidrog han också starkt till utvecklingen av collegehockey som helhet. Parker pensionerade sig 2013 och är ihågkommen som en ikon inom amerikansk universitetsidrott och en mentor för generationer av spelare. Daniele Savageau – en banbrytande kanadensisk ishockeytränare och ledare, mest känd för att ha coachat det kanadensiska damlandslaget till OS-guld 2002 i Salt Lake City – landets första i damhockey. Hon hade en lång och inflytelserik karriär inom landslagsverksamheten och var involverad i flera OS- och VM-turneringar, både som tränare och ledare. Sauvageau var känd för sin noggrannhet, taktiska förmåga och sitt starka ledarskap. Hon blev också den första kvinnan att arbeta som coach i en herrklubb inom QMJHL och var en pionjär när det gäller att skapa plats för kvinnor i ledande roller inom hockeyvärlden. Utöver hockeyn har hon haft en framstående karriär inom polisväsendet och arbetat med strategisk rådgivning i frågor om ledarskap och lagutveckling.

Spelarna och ledarna kommer officiellt att väljas in i Hockey Hall of Fame i Toronto den 10 november i höst.