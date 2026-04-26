Svenskarna svepta och utslagna: ”Hjärtskärande”

Säsongen är över för Linus Ullmark och Fabian Zetterlund. Nattens 2–4-förlust innebar att Ottawa svepts undan av Carolina i fyra raka matcher.

Fabian Zetterlund och Linus Ullmark är utslagna ur Stanley Cup-slutspelet med sitt Ottawa.

Precis som i fjol får Ottawa Senators konstatera att säsongen tagit slut reden efter en åttondelsfinal. Men då, mot Toronto Maple Leafs, dröjde det åtminstone till match sex. Genom nattens 2–4-förlust blev man undansvepta av Carolina Hurricanes med 4–0 i matcher.

– Det är hjärtskärande. Det var en väldigt jämn serie och de ska ha beröm. Det är ett väldigt bra lag, de spelar hårt och ger en inte mycket. Jag tycker att alla här inne gav precis allt de hade för att försöka förlänga serien, och ja, det är tungt, säger Ottawas lagkapten Brady Tkachuk efter matchen.

Linus Ullmark vaktade kassen igen, men likt i de andra mötena, räckte inte hans räddningar.

”Närmare att tävla om en Stanley Cup”

Nu är säsongen över för den svenske burväktaren, precis som för lagkamraten Fabian Zetterlund.

– I år spelade vi förmodligen mycket bättre än förra året. Vi förlorar fyra matcher i rad, men det var en annorlunda serie, och jag tycker att vi har tagit många steg i år för att verkligen ha stor tro på att vi är mycket närmare än vi var att förhoppningsvis tävla om en Stanley Cup, säger Ottawas tränare Travis Green.

Denna gång saknade Senators dessutom två toppbackar i Jake Sanderson och Artem Zub.

– Om vi haft ’Sandy’ och Zub hade det varit en enorm skillnad. Jag tror definitivt att vi var underdog inför den här serien, men jag kände att om vi hade varit friska … det är många om, säger Green.

