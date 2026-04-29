Hoppfullt kring skadade nyckelspelarna: ”En fördel att det dröjer”

Carolina Hurricanes får positiva skadebesked inför andra rundan av Stanley Cup-slutspelet. Huvudtränaren Rod Brind’Amour hoppas att både Nikolaj Ehlers och Alexander Nikisjin kan vara tillbaka i spel när laget väntar på sin nästa motståndare.

Nikolaj Ehlers och Alexander Nikisjin. Foto: AP Photo/Karl DeBlaker

Carolina Hurricanes visar viss optimism kring statusen för två viktiga skadade spelare medan de väntar på att få veta vilka de ställs mot i andra rundan av Stanley Cup-slutspelet.

När laget gick på is för träning för första gången sedan de svepte Ottawa Senators i första rundan i lördags, delade huvudtränaren Rod Brind’Amour positiva uppdateringar om ytterforwarden Nikolaj Ehlers och backen Alexander Nikisjin.

Brind’Amour berättade för medierna, inklusive lagreportern Walt Ruff, att han är ”hoppfull” om att båda spelarna kommer att vara redo för den andra rundan.

Nikolaj Ehlers missade senaste matchen

Ehlers, som var Carolinas största värvning under sommaren 2025, missade match fyra på grund av en underkroppsskada, medan Nikisjin ådrog sig en hjärnskakning efter en tackling från Senators-backen Tyler Kleven.

– När det gäller hjärnskakningen går allt åt rätt håll, sa Brind’Amour till Ruff om Nikisjin.

– Jag antar att det beror lite på hur länge vi får vänta [andra rundan], så det kan faktiskt vara till vår fördel om det dröjer lite.

Ehlers, som gör sin första säsong i Hurricanes, var den enda spelaren i laget som deltog i samtliga 82 matcher under grundserien. Han noterade personbästa i både assist och poäng med totalt 71 poäng (26 mål och 45 assist).

Nikisjin avslutade sin rookiesäsong i Carolina med totalt 33 poäng (11+22). Han spelade tillsammans med Shayne Gostisbehere i tredjeparet och ingick även i lagets andra powerplay-uppställning.

Hurricanes, som gör sitt åttonde raka slutspel, slog ut Ottawa och inväntar nu vinnaren i den andra Metropolitan Division-serien mellan Pittsburgh Penguins och Philadelphia Flyers.

Flyers tog en 3–0-ledning i serien, men Penguins har svarat med två raka segrar och tvingat fram en sjätte match.