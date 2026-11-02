Carlssons leverans - i mäktiga vändningen

Fyra mål och 17 assist. Det är Leo Carlssons notering 14 matcher in på årets NHL-säsong. I natt kom tre nya assist när Anaheim Ducks stod för en mäktig vändning mot Ottawa Senators.

Gästerna gick upp i en 3-0-ledning efter den första perioden efter mål från Philip Tomasino, Claude Giroux och Michael Amadio.

Leo Carlsson poängbäst i Anaheim

Tidigt i den andra perioden skulle dock Anaheims comeback inledas när Cutter Gauthier och Judd Caulfield reducerade till 1-3 respektive 2-3 inom de första fyra minuterna.

Den sistnämnde skulle sedan kvittera till 3-3 i powerplay med 42 sekunder kvar av andra perioden.

I den tredje perioden rivstartade sedan Anaheim med två nya mål i powerplay när Cutter Guathier noterades för sitt andra och tredje mål i matchen, båda gångerna framspelad av Leo Carlsson.

Den 21 årige svensken befäster därmed sin position som Anaheims bäste poängplockare så här långt.

Anaheim Ducks - Ottawa Senators 6-3 (0-3, 3-0, 3-0)

Anaheim: Cutter Gauthier (3), Judd Caulfield (2), Roger McQueen

Ottawa: Philip Tomasino, Claude Giroux, Michael Amadio