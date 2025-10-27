Hyllas efter NHL-debuten: ”Höll oss kvar i matchen”

Carl Lindbom räddade 26 skott i sin NHL-debut med Vegas Golden Knights.

Det räckte till en poäng i övertidsförlusten (1–2) mot Tampa Bay Lightning.

– Han höll oss kvar i matchen, säger lagkamraten William Karlsson.

Carl Lindbom gjorde NHL-debut mot Tampa Bay.

Foto: Mike Carlson/AP/Alamy

Efter en skada på förstemålvakten Adin Hill kallades svenske Carl Lindbom upp till NHL av Vegas Golden Knights tidigare i veckan. Beskedet i samband med befordran var tydligt: svensken skulle få göra sin NHL-debut i helgen.



Den debuten kom under sena söndagskvällen, svensk tid.



Lindbom fick då chansen mellan Golden Knights stolpar i bortamatchen mot Tampa Bay Lightning som slutade med en förlust med 1–2 efter övertid.



– Han höll oss kvar i matchen. Han gjorde en helsikes match, är en bra kille och uppenbarligen också en riktigt bra målvakt. Tyvärr kunde vi inte få med oss två poäng, säger lagkamraten och landsmannen William Karlsson till NHL.com.

”Gav oss alla chanser att vinna”

Totalt stoppade Lindbom 26 skott i matchen, innan superstjärnan Nikita Kutjerov avgjorde matchen i övertidsspelet.



– Han gav oss alla chanser att vinna. Jag tycker synd om honom, då vi kunde gett honom en seger. Så är hockeyn vissa kvällar, säger tränaren Bruce Cassidy till Las Vegas Review Journal.

– Han var där för oss. Han ska vara nöjd med sin insats.



Lindboms insats mellan stolparna gick inte heller obemärkt förbi hos motståndarna. I slutet av den andra perioden fick svensken en uppmuntrande klapp av motståndarmålvakten Andrej Vasilevskij.



Den 22-årige burväktaren gör sin andra säsong i Nordamerika efter att ha lämnat Färjestad 2024. Förra säsongen spenderade han hela säsongen i AHL med Henderson Silver Knights, innan han den gångna veckan för första gången i karriären kallades upp till NHL av Vegas.



Tampa Bay Lightning – Vegas Golden Knights 2–1 e. sd

Tampa Bay: Brandon Hagel (1), Nikita Kutjerov (3).

Vegas: William Karlsson (4).



Se matchens höjdpunkter i videospelaren.