Förstemålvakten Adin Hill är skadad.

Då kallas Carl Lindbom upp till NHL av Vegas Golden Knights – där han väntas göra NHL-debut i helgen.

– Jag tycker att jag är redo för detta, säger Lindbom till Las Vegas Review Journal.

Foto: Robert Edward/Imagn Images/Bildbyrån

Vegas Golden Knights förstemålvakt Adin Hill skadade sig i veckans match mot Carolina Hurricanes och lämnade isen i smärtor. Nu står det klart att Hill blir bort på vecka-till-vecka-basis, varpå Golden Knights under gårdagen valde att kalla upp svenske Carl Lindbom till NHL-laget.



Svensken spenderade fjolårets debutsäsong i Nordamerika i AHL, men kommer nu att få göra sin NHL-debut inom de närmaste dagarna, bekräftar tränaren Bruce Cassidy för Las Vegas Review Journal.



– Vi tror att han är ett riktigt löfte. Han är en grym kille som jobbar hårt. Han kommer göra allt han kan för att förbereda sig, säger Cassidy till tidningen.

Mycket tyder på att debuten kommer att ske i matchen mot Tampa Bay Lightning under sena söndagskvällen, svensk tid. Det är Golden Knights andra match på tv dagar, då man under natten till lördagen ställs mot regerande mästaren Florida Panthers.



– Jag fokuserar bara på att vara redo när de behöver mig. Jag tycker att jag är redo för detta, säger Lindbom.



Med Hill på skadelistan kommer Lindbom att bilda målvaktspar med Akira Schmid, som han förra säsongen konkurrerade ut som förstemålvakt i AHL-laget Henderson Silver Knights. Schmid har fått inleda säsongen som reservmålvakt i Vegas efter att Ilja Samsonov lämnade klubben i somras.



Förra säsongen noterades Lindbom för en räddningsprocent på 91,2 procent på 36 matcher i AHL. Denna säsong har Lindbom inlett med att hålla en nolla på två matcher och står noterad för en räddningsprocent på 95,8 procent.

Source: Carl Lindbom @ Elite Prospects