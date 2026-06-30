Uppgifter: Björklöven får vänta – VM-svensken stannar i NHL

Carl Grundström förlänger sitt kontrakt med Philadelphia Flyers.Foto: Jesper Zerman / BILDBYRÅN

Foto: BILDBYRÃ N

Efter återkomsten till SHL har många i Umeå hoppats att Carl Grundström skulle återvända till moderklubben IF Björklöven.

Men det visar sig att 28-åringen inte är färdig med NHL ännu.

Darren Dreger på TSN skriver nämligen på X att forwarden, som spelade Hockey-VM med Sverige förra månaden, kommer att bli kvar i Philadelphia Flyers. Det nya ettårskontraktet som han tecknat med klubben ska vara värt en miljon dollar, cirka 9,7 miljoner svenska kronor med dagens dollarkurs.

Det innebär en mindre lönesänkning för Grundström, som kommer från det tvåårskontrakt han skrev med San Jose Sharks i juli 2024. Det avtalet hade ett genomsnittligt årsvärde på 1,8 miljoner dollar. Hade han inte skrivit på ett nytt kontrakt före den 1 juli skulle han ha blivit unrestricted free agent.

Carl Grundström trejdades till Philadelphia av San Jose

Efter att ha tillbringat hela säsongen 2024/25 i Sharks trejdades svensken, tillsammans med Artiom Gurjev, till Flyers i oktober i utbyte mot Ryan Ellis kontrakt och ett val i sjätte rundan av årets NHL-draft.

Grundström delade därefter tiden mellan Philadelphia och klubbens farmarlag Lehigh Valley Phantoms i AHL. På 47 matcher med Flyers noterades han för nio mål och fyra assist, totalt 13 poäng. Han avslutade säsongen med +7 i plus/minus-statistiken och snittade knappt tolv minuters istid per match.

I AHL spelade han 19 matcher för Phantoms och svarade för sex mål och nio assist, totalt 15 poäng, samt ett plus/minus på +5.

Grundström draftades ursprungligen av Toronto Maple Leafs i den andra rundan 2016, men trejdades till Los Angeles Kings i januari 2019 som en del av affären som skickade Jake Muzzin till Toronto.