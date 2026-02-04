Det gäller att ha lite tur också… Inatt, när Carl Grundström var tillbaka i Philadelphia Flyers lag, blev han målskytt på udda vis och fixade ett trendbrott.

– Vi hade mer energi, tycker jag, säger lagkamraten Sanheim efter 4–2-segern mot Capitals.

Carl Grundström var tillbaka i spel i NHL, och nätade för Flyers. Foto: Bildbyrån och X (NBC Sport).

Alla puckar går inte raka vägen in i nät. Det fick verkligen Carl Grundström känna av i nattens 4–2-seger mot Washington Capitals.

Den svenske 28-åringen var tillbaka i Philadelphia Flyers laguppställning efter två matcher utanför, och nätade då direkt. Men det var ingen skönhet. Ute vid sargen, till vänster, skickade Björklöven-produkten in pucken mot mål, i hopp om att hitta en lagkamrat, men istället styrdes den in i nät, via vaden på en Capitals-spelare.

Efter lite förvirring kring vem som gjort mål tackade Grundström och tog emot. ”The worst goal ever”, skämtar sedan fans på sociala medier.

Grundström på väg mot personbästa i NHL

Målet var svenskens första på 14 matcher, och därmed första sedan 30 december. Men framförallt gav det ett trendbrott för Flyers som förlorat fyra raka matcher inför.

– Vi hade mer energi, tycker jag. Man kunde se att vi kom ut och spelade snabbt, med fart. Det var det vi pratade om innan matchen, och genom att göra det fick vi bättre och hårdare spel, säger lagkamraten Travis Sanheim, enligt NHL.com.

För Umeå-födde forwarden innebär detta även att ett nytt personbästa är inom räckhåll. För trots att han hoppat mellan AHL och NHL står han nu på åtta fullträffar. Den bästa noteringen hittills på den stora scenen är 13 i Los Angeles Kings från säsongen 2022/23. Han trejdades från San Jose Sharks inför årets säsong och sitter just nu på ett utgående kontrakt.

Carl Grundstrom scores the worst goal ever and makes it 2-0!#LetsGoFlyers pic.twitter.com/2noa7pT0zR — Flyers Clips (@Flyers_Clips) February 4, 2026

