NHL-veteranens udda rekord i natt

Cam Talbot slog ett udda NHL-rekord i natt.

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Cam Talbot blev i natt rekordhållare i NHL .

Detta efter att han och Columbus Blue Jackets lyckats besegra Pittsburgh Penguins med 3–2 efter straffar – och således blivit den första målvakten i ligans historia att lyckas vinna en grundseriematch med nio (!) olika lag.

– Han är en veteran som vet hur man spelar. Han vet hur han ska hålla sig kvar i matchen, eller hur? Han har varit med länge, konstaterar tränaren Rick Bowness till NHL.com efter nattens övertidsseger.

Sex klubbar sedan 2022

Tidigare har Talbot delat rekordet för segrar i antalet olika klubbar med Sean Burke, Ron Tugnutt och Curtis McElhinney, men är numera alltså ensam rekordhållare.

39-åringen skrev på ett ettårskontrakt med Columbus i mitten av september, vilket blev hans sjätte klubb sedan 2022. Tidigt i karriären tillhörde målvakten New York Rangers i fem säsonger, innan han trejdades till Edmonton 2015, där han spenderade ytterligare tre och en halv säsong.

Har spelat över 500 NHL-matcher

De frekventa klubbyterna har såldes kommit under andra halvan av Talbots NHL-karriär, där han utöver New York Rangers och Edmonton även spelat för Philadelphia, Calgary, Minnesota, Ottawa, Los Angeles och Detroit innan han skrev på för Columbus förra månaden.

Totalt har Talbot spelat 568 matcher under sin 14 säsonger långa NHL-karriär, där han vunnit 279 matcher och hållit 33 nollor. På meritlista har han ett VM-guld med Kanada (2016) samt två All-Star-matcher i NHL (2022 och 2024).