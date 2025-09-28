Cam Fowler gjorde succé i St. Louis Blues efter trejden från Anaheim Ducks.

Nu skriver 33-åringen ett nytt treårsavtal med Blues värt 172 miljoner kronor.

Cam Fowler får nytt avtal med St. Louis Blues. Foto: Jerome Miron-Imagn Images

Efter att ha spelat 991 matcher för Anaheim Ducks under 15 säsonger trejdades Cam Fowler förra säsongen till St. Louis Blues. Fowler, som var en toppback i Ducks under många år, hade inlett säsongen med 0+4 på 17 matcher.

Men efter trejden till St. Louis fick 33-åringen en nytändning i karriären igen. Han blev en nyckelspelare för St. Louis och fick stark utdelning. På 51 matcher med Blues under grundserien stod Fowler för 36 poäng och han hade därmed ett bättre poängsnitt än vad han haft någon gång tidigare under NHL-karriären. I Stanley Cup-slutspelet klev amerikanen även fram med hela tio poäng på sju matcher i serien mot Winnipeg Jets där Blues åkte ut efter förlust i den sjunde och avgörande matchen. Med sina tio poäng satte han ett nytt poängrekord av en back i en och samma slutspelsserie.

Cam Fowler stannar i St. Louis Blues

Cam Fowler har ett år kvar på sitt kontrakt med Blues, men redan nu väljer klubben att förlänga avtalet.

St. Louis Blues meddelar att de har kommit överens om ett nytt treårskontrakt med Fowler som börjar gälla från och med 2026. Avtalet har en lönetaksträff på 6,1 miljoner dollar (drygt 57 miljoner kronor) per säsong och det totala värdet är 18,3 miljoner dollar vilket motsvarar drygt 172 miljoner kronor. Det innebär att veteranen går ner i lön genom det nya avtalet. I sitt nuvarande kontrakt, som började gälla 2018, har Fowler tjänat 6,5 miljoner dollar (61 miljoner kronor) per säsong

Totalt under sin karriär har Cam Fowler spelat 1 042 NHL-matcher och gjort 493 poäng. Under lockout-säsongen 2012/13 gjorde amerikanen ett besök i Sverige och spelade 14 matcher för Södertälje i HockeyAllsvenskan.

Source: Cam Fowler @ Elite Prospects