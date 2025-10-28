Avvaktar med trejd – tills stjärnan når 1 000 matcher

Nazem Kadri är på väg bort från Calgary Flames. Men klubben kommer inte att trejda veterancentern förrän han spelat sin 1 000:e NHL-match, rapporterar Elliotte Friedman på Sportsnet.

Nazem Kadri slipper oroa sig för en trejd närmaste veckan. Foto: Ron Chenoy-Imagn Images

Calgary Flames bröt en tung förlustsvit när man besegrade New York Rangers med 5–1 natten mot måndag. Säsongen har dock varit en stor besvikelse så här långt med blott två segrar på de inledande tio matcherna.

Det här har gjort att trejdryktena kring lagets veteraner ökat i frekvens. Sedan tidigare har lagets svenske back Rasmus Anderssons namn figurerat i en hel del rykten, men just nu är det framför centern Nazem Kadri som det pratas om i Nordamerika.

Den 35-årige centern har ytterligare tre år kvar på sitt kontrakt med en lönetaksträff på sju miljoner dollar. Det har inte avskräckt några lag, utan Elliotte Friedman på Sportsnet rapporterar i podcasten 32 Thoughts att intresset för den tidigare Toronto- och Colorado-spelaren är stort. Men också att ingen trejd lär genomföras närmaste tiden, även om Flames är öppna för att släppa Kadri.

Anledningen är att Nazem Kadri bara behöver fem matcher till för att nå den magiska gränsen för 1 000 spelade NHL-matcher. Friedman rapporterar att Flames vill låta honom och hans familj kunna njuta av den milstolpen utan att behöva frukta ett klubbyte mitt i allting. Han har dessutom en lista på 13 lag som Flames inte kan trejda honom till, vilket gör att Kadri har viss kontroll över situationen själv.

Nazem Kadri väntas nå 1 000 NHL-matcher nästa vecka

Calgary Flames är ute på en roadtrip och möter Kadris tidigare klubb Toronto Maple Leafs på bortais i natt. Laget har ytterligare tre bortamatcher efter det innan man återvänder hem för ett möte med Columbus Blue Jackets natten mot torsdag nästa vecka. Om inget oförutsett sker blir det veterancenterns 1 000:e NHL-match.

Nazem Kadri draftades ursprungligen som sjunde spelare av Toronto 2009. Sedan dess har han gjort 717 poäng på sina 995 matcher. Höjdpunkten för kanadensaren var när han vann Stanley Cup med Colorado Avalanche 2022. Det var efter det som han skrev ett sjuårskontrakt med Calgary värt 49 miljoner dollar.

Efter en fin säsong med 67 poäng (35+32) på 82 matcher i fjol — då han var poängbäst i laget – har Kadri inlett den här säsongen med att göra sju poäng (2+5) på de första tio matcherna.

Source: Nazem Kadri @ Elite Prospects